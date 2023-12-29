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中紀委：治黨趨嚴顯自我革命

【明報專訊】中央紀委國家監委法規室昨刊文稱， 修訂後的《中國共產黨紀律處分條例》堅持靶向施治，聚焦執紀監督的重點難點，充實違紀情形，細化處分規定，有利於讓鐵紀「長牙發威」。

稱修例助鐵紀「長牙發威」

中共十八大以來，中共中央3次修訂《條例》。文章稱，修例始終堅持嚴的基調，不斷完善紀律，釋放了從嚴治黨愈來愈嚴、愈往後執紀愈嚴的強烈信號，充分彰顯黨推進自我革命的堅定決心和堅強意志。

文章稱，管黨治黨還面臨一些問題，包括貫徹黨中央決策部署時打折扣，政治騙子仍有市場，特權思想和特權現象仍存在，違反國家財經紀律、統計造假問題時有發生。《條例》堅持靶向施治，聚焦執紀監督的重點難點，充實違紀情形，細化處分規定，有利於讓鐵紀「長牙」、發威，讓黨員幹部重視、警醒、知止，「使鐵的紀律真正轉化為黨員幹部的日常習慣和自覺遵循」。

中紀委國家監委法規室文章指出，《條例》是管黨治黨的重要基礎法規。修訂《條例》，從黨章這個總源頭出發，堅持全面從嚴，體現系統觀念，做到科學立規，不斷紮緊織密制度籠子。

文章還稱，《條例》嚴明政治紀律和政治規矩及加強全方位管理和經常監督，將引導激勵黨員幹部敢於擔當、積極作為，堅持黨性黨風黨紀一起抓，促進執紀執法貫通。

相關字詞﹕紀律 修訂 條例 中紀委

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