稱台處「十字路口」 國台辦籲反獨攜手回正軌

趙少康：倘當選任內不促統 國台辦：多說有利話

國民黨副總統候選人趙少康日前表示，國民黨不認同共產主義，從不親共，一旦當選任內絕對不推動統一談判。陳斌華就此回應，「希望島內有關人士多說有利於兩岸關係和平發展與台海和平穩定的話，多做有利於增進兩岸互信理解的事」。趙少康昨受訪時重申以兩岸目前情况，根本沒條件談統一，在他任內絕對不會、也不可能談。

賴稱當選戰爭風險最低 國台辦批「自己都不信」

陳斌華回應民進黨總統候選人賴清德相關主張時稱，「台獨」意味着戰爭，賴清德作為「民進黨當局的頭面人物」、自詡「台獨工作者」，卻說自己當選戰爭風險最低，「你們信嗎？台灣民眾會相信嗎？我看連他自己都不會相信」。

而國民黨總統候選人侯友宜日前提出兩岸政見，包括「捍衛國家安全」、「保障台灣人民人權」等「兩大目標」，以及建立立院、司法、青年3個監督機制確保兩岸關係進展符合台灣最大多數民意等。陳斌華回答，台海和平穩定，台灣民眾的利益福祉就能增進；台海緊張動盪，台灣民眾的利益福祉就受損。

陳斌華稱，2008年至2016年（馬英九任內），兩岸開創了兩岸關係和平發展的榮景。但民進黨當局2016年上台後，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，把台灣一步步推向兵凶戰危的險境，成為危及地區穩定的最大亂源。

美國防法案含涉台條款 京：粗暴干涉內政

美國政府近日簽署《2024財年國防授權法案》，其中涉及台灣條款包括加強美台防務關係與美台軍事網絡安全合作、為台軍建立全面訓練等。對此，陳斌華表示，美方執意在該法案塞入涉台內容，公然在台灣問題上說三道四，粗暴干涉中國內政，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對」。

陳斌華表示，民進黨當局聲稱「戰爭不是台灣的選項」，卻加緊「倚美謀獨」、「以武謀獨」，「無論民進黨當局從美國獲得多少武器，都動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志，都抵擋不了我們粉碎『台獨』圖謀、維護國家主權的強大能力」。

（綜合報道）

（台灣大選）