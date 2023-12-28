中美互延進口商品關稅豁免至明年中

涉352華貨 含工業部件自行車

美國上屆特朗普政府在2018年、2019年依據1974年貿易法第301條款對中國輸往美國的商品展開了「301調查」，發現「中國盜竊美國的知識產權並強迫美國公司轉讓敏感技術」，之後對中國輸往美國的價值大約3700億美元的商品加徵懲罰性關稅。

由於新冠疫情爆發，USTR在2020年12月宣布對來自中國的相關醫療產品給予關稅豁免；USTR去年3月也宣布重新豁免352項中國商品關稅，包括泵和電動機等工業部件、自行車等。之後數度延長豁免期限，上次到期日原為本月31日。USTR的聲明說，下月22日至2月21日開始徵求公眾意見。

中國此前也就「301」關稅對許多美國產品加徵報復性關稅。2020年9月，國務院關稅稅則委員會發布關於對美加徵關稅商品第一次排除延期清單，之後不斷延長及更新清單內容。上周五公布第13次排除延期清單，對所列95項商品（9月公布的第12次排除延期清單是124項）繼續不加徵中方為反制美301措施所加徵的關稅，豁免期由明年元旦延長至明年7月31日。

學者：顯美難與華經濟脫鈎

耶魯大學訪問學者卞永祖對俄羅斯衛星通訊社稱，這是美國不得已的舉措，反映出美國很難擺脫對中國商品的依賴，「反映出美國試圖與中國經濟脫鈎，或擺脫對中國商品的依賴是很難做到的」。