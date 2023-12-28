3軍工巨頭被撤政協資格 消息：料捲火箭軍腐敗案 牽涉李尚福

超大型央企中國兵器工業、中國航天科技、中國航天科工都是軍工巨頭，後兩者更是中國研製各類導彈的主力機構。消息稱，吳燕生、劉石泉、王長青均出身航天系統，這次被免政協職務，很可能捲入火箭軍採購腐敗窩案，並牽涉前防長李尚福。而前航天科技總經理、現航天科工董事長袁潔，也深陷其中。

現年60歲的吳燕生一直在航空航天系統工作，2007年任中國航天科技副總經理，2014年升總經理，2018年5月至今任中國航天科技董事長、黨組書記。與吳燕生同齡的劉石泉亦航天系統出身，早年在中國航天科工任職，2019年升總經理，2022年5月調升中國兵器工業董事長、黨組書記。王長青現年51歲，擁有工學博士學位，曾任中國航天科工三院副院長、院長，今年6月起任現職。

昨晚吳燕生、劉石泉的簡歷仍掛在其公司網頁，不過12月19日中國兵器工業黨組召開深入學習貫徹習近平總書記對集團公司相關領域重要指示批示精神座談會，12月22日中國航天科技召開黨組理論學習中心組專題學習擴大會，吳燕生、劉石泉均未現身。