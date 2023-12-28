數百市煙花禁令違法 人大促鬆綁 正值多地嚴打售放煙花 網民齊撐「恢復年味」

罪犯近親教育就業受限

法工委：連坐違憲須廢止

《法治日報》昨報道，2023年全國人大常委會法工委（法制工作委員會）備案審查工作情况的報告，前日提請十四屆全國人大常委會第七次會議（25日至29日舉行）審議。有關報告披露多宗典型案例引起議論，包括部分地方規定限制罪犯近親在受教育、就業、社保等方面權利，法工委認為屬於株連、連坐，違憲違法，必須廢止。

指一刀切禁燃禁放違《污染法》

更受關注的案例，則是煙花爆竹「一刀切」管理。法工委稱，有的地方性法規規定，全面禁止銷售、燃放煙花爆竹；有公民和企業就此提出審查建議。法工委經審查認為，《大氣污染防治法》、國務院制定的「煙花爆竹安全管理條例」等法律、行政法規對銷售、燃放符合質量標準的煙花爆竹未作全面禁止規定，同時授權縣級以上政府可劃定限制或禁燃煙花爆竹的時段和區域。

授權縣以上政府劃限放禁放時區

有關地方法規關於全面禁售、燃放煙花爆竹的規定，與《大氣污染防治法》和「煙花爆竹安全管理條例」的有關規定不一致。

法工委指出，全面禁售、禁燃問題，認識上有分歧，實踐中也較難執行，應按照上位法規定的精神予以修改。「經溝通，制定機關已同意對相關規定盡快作出修改。」

法工委：制定機關已同意修例

惟近日，全國各地還在強化雙節前夕要嚴打銷售燃放煙花爆竹，宣傳號召民眾自覺遵守本地法規。其中，深圳市多部門12月15日聯合下發〈關於在深圳市範圍內禁止銷售燃放煙花爆竹的通告〉，再次強調全市範圍內，任何單位和個人未經批准不得燃放煙花爆竹。

深圳市應急管理局網站11日發布該局近期對11名市人大代表的〈關於解除城市民眾燃放煙花爆竹禁令的建議〉的答覆函，重申深圳不宜放開煙花爆竹禁令。

安徽省生態環境保護委員會辦公室25日發布《關於元旦春節期間禁燃禁放煙花爆竹的倡議書》，呼籲全省居民主動不燃放煙花，共同維護美好環境。山東濟南市22日召開會議安排部署2024年煙花禁放工作，要求全市各級各部門繼續嚴格執行市人大常委會通過的《濟南市禁止燃放煙花的規定》。

濟南市章丘區警方23日公布在冬至夜抓獲3名燃放煙花市民照片。上海浦東警方27日通報查獲非法煙花爆竹1300多箱，拘捕兩人。不少網民質疑，現時及過往因銷售、燃放煙花爆竹被處罰的民眾，會否因政府法規不合法而獲平反、賠償。

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