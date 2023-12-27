侯：台獨「萬重山」礙和平 賴：逆蔣經國本土路線

綜合中央社等台媒報道，侯友宜在政見會上主力攻擊賴清德的台獨主張。他表示「中華民國憲法是兩岸的護國神山」，而賴清德的台獨主張，卻是兩岸和平跨不過去的萬重山，他批評民進黨執政8年來，兩岸關係倒退，他若當選，會在平等、尊嚴、友善的基礎下，與大陸盡速協商海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

賴清德則批評，國民黨帶給台灣最大禍害是死抱「一個中國」神主牌，造成認同分歧，影響團結。他稱，過去國民黨要反攻大陸，後來蔣經國知道反攻無望，因此推十大建設，晉用大量台籍人士。蔣經國走「落地生根」這條路，放棄「落葉歸根」，但現在國民黨卻反其道而行，不但不反共，而且親共，「國民黨對得起經國先生嗎？對得起廣大的台灣人民嗎？」

綠營被指「桃花黨」

賴：侯當選即黑金回朝

警察出身的侯友宜，在發言時亦主打治安議題，他質疑民進黨執政下，台灣變成「詐騙之島」，承諾全力壓制詐騙集團。同時痛批民進黨有很多貪污腐敗、喜好財色的案件，已被形容成「桃花黨」。他稱必落實性騷擾防治，嚴格要求官員道德標準，對財與色絕對零容忍。

賴清德亦批評侯友宜「在政治上是個門外漢」，其政策或論述，全是前總統馬英九為首等人主張，所以支持侯等於支持馬英九等人；侯當選「等於一中勢力復辟、黑金王朝班師」回朝，對台灣未來發展絕對不利。

柯少提兩岸 倡入區域經濟組織

至於柯文哲則較少提及兩岸議題。就區域態勢，柯指出，台灣應積極加入區域經濟組織，包含跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟伙伴協定（RCEP）等都要嘗試。其中，RCEP為亞洲最大貿易協定，覆蓋台灣貿易總額57%，應申請加入，積極開拓海外市場。

距離總統大選倒數不足20日，美麗島電子報昨公布民調顯示民進黨「賴蕭配」支持度為38.9%、國民黨「侯康配」29.4%居次，兩者突然拉開距離；「柯吳配」支持度則是17.2%。同一機構前天民調結果是「賴蕭配」37.5%、「侯康配」32.6%、「柯吳配」16.3%。

（台灣大選）