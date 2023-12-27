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韶山福壽麵引人龍 故居商舖酒店迫爆

【明報專訊】前晚昨晨，毛澤東家鄉湖南韶山迎來數以十萬計遊客，參加紀念毛澤東誕辰130周年活動。經歷一晚喧鬧，昨上午6時，中共韶山特別支部歷史陳列館前，韶山鄉親已煮好福壽麵，迎接全國各地民眾。

「萬人同吃福壽麵」活動6時開始前，已有民眾一早排隊等候，為求第一時間吃熱氣騰騰的免費福壽麵。韶山風景名勝區遊客轉乘中心前的福壽麵供應點，外圍排隊提示語稱「此位置區距福壽麵座席需等待120分鐘」，也絲毫沒減弱民眾排隊熱情，人龍長不見尾。有韶山鄉親展示碗中福壽麵，有兩個炸得金黃的虎皮雞蛋、黑色木耳和紅色肉碎點綴麵上，香氣撲鼻。

作為毛澤東誕辰130周年紀念活動的尾聲，前來廣場獻花者多不勝數，廣場四周及銅像周圍擺滿花籃。

在廣場參加完活動，民眾不約而同前往毛澤東故居排隊參觀，需至少40分鐘才可進入。廣場預約通道顯示，昨日全天門票已訂完。就連景區各紀念品店也忙得不可開交。有店主表示，新冠疫情後，今年是遊客最多、經營狀况最好的一年。

韶山市內所有周一（25日）晚的酒店民宿都被訂滿，有酒店價格翻了幾倍，仍舊被訂空。有民眾因沒訂到酒店，只得留在景區找店舖避風。

年輕人廣場呼：

不要打馬列旗號私有制

由於參觀人數眾多，景區門前交通陷入癱瘓，車輛嚴重堵塞。景區不許網約車駛入，遊客參加完活動，交通也成問題。許多人只好和陌生人坐的士離開。今年遊客不乏年輕人，網傳短片顯示有年輕人前晚在廣場高呼「不要打着馬列主義旗號的私有制」。

明報記者

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