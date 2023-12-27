紀念毛誕 習：改革開放定現代化成敗 重申撐港澳發展經濟改善民生 堅決防止分裂台灣

內地有「逢十大慶」的傳統。新華社報道，包括習近平等7名政治局常委，以及國家副主席韓正等黨和國家領導人出席座談會。習近平發表講話指出，毛澤東是近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，是中共第一代中央領導集體的核心，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人，是為世界被壓迫民族的解放和人類進步事業作出重大貢獻的偉大國際主義者。

習近平也提及毛澤東發動和領導「文化大革命」這個嚴重錯誤，但強調其功績是第一位，錯誤屬第二位，「他的錯誤是一個偉大的革命家、偉大的馬克思主義者所犯的錯誤」。有關論述與10年前紀念毛澤東120周年座談會的講話大體一致。

毛思想昔列「旗幟」 今未提

至於10年前提及「任何時候都不能動搖高舉毛澤東思想旗幟的原則，我們將永遠高舉毛澤東思想的旗幟前進」等說法，昨僅稱「毛澤東思想是我們黨的寶貴精神財富，將長期指導我們的行動」，未見把毛澤東思想列為「旗幟」。

就如何推進中國式現代化，習近平主要闡述「緊緊依靠人民」、「毫不動搖堅持、與時俱進發展馬克思主義」、「進一步深化改革開放」、「全面從嚴治黨」等。

強調破體制障礙 擴開放

習近平強調，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，決定中國式現代化成敗的關鍵一招。「我們要順應時代發展新趨勢、實踐發展新要求、人民群眾新期待，以改革到底的堅強決心，動真格、敢碰硬，精準發力、協同發力、持續發力，堅決破除一切制約中國式現代化順利推進的體制機制障礙。」習重申要不斷擴大高水平對外開放。

就涉港澳方面，習近平要求堅持和完善「一國兩制」制度體系，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一；支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，融入國家發展大局。

針對台灣問題，習近平強調「祖國必須統一，也必然統一」，要堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展。「中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。」

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