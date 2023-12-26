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內地首次批准過百國產遊戲 協會：官方展示撐網遊發展

【明報專訊】國家新聞出版署昨（25日）宣布新批准105款國產遊戲版號，令單次審批遊戲版號數量首次突破百款，中國音像與數字出版協會遊戲工委稱廣大遊戲企業深受鼓舞，是有力展示主管部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度。國家新聞出版署上周出台擬整頓網路遊戲草案引發業界擔憂，股市亦因此大幅下跌。相關政策引發廣泛批評，專家預料將會有適應性修改。不過昨A股多家遊戲股繼續跌停。

今年批准近千款 年增一倍

「澎湃新聞」報道， 國家新聞出版署最新批准的105款遊戲版號，包括近日股價受挫的騰訊的「逆戰：未來」、網易的「螢火突擊」等。今年國產遊戲版號的發放全部結束，今年公布的國產網路遊戲版號總數達到了977款，而2022年為468款，年增108.76%。

中國音數協遊戲工委表示，這次新批版號，是繼12月22日新批准一批進口網絡遊戲版號後，國家新聞出版署又批准發布的一批國產網絡遊戲版號，有力展示了主管部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度。遊戲工委希望廣大會員單位以此為契機，努力推出更多精品，推動網絡遊戲行業高質量發展，為促進文化繁榮發展，建設文化強國貢獻力量。

中國音數協遊戲工委稱，今年以來，內地版號的穩定核發，穩步增長讓廣大遊戲企業吃了「定心丸」，如今遊戲企業更多地將精力放在市場探索、模式創新、自研創新和科技創新等方面，並積極開拓海外市場。伴隨版號的「常態化+大力度」獲批節奏，遊戲的精品化正日益成為企業高質量發展的主流趨勢。

本月22日，國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法》（徵求意見稿），其中包括網上遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導式獎勵，以及所有網上遊戲須設定用戶儲值限額，並且不得在遊戲設置強制對戰。資本市場遊戲及傳媒股出現大面積跌停。

國家新聞出版署有關負責人表示，徵求意見稿立足於保障和促進網絡遊戲行業繁榮健康發展，對解決網絡遊戲經營單位准入等問題作了明確。對於各方就徵求意見稿中一些內容提出的關切和意見，國家新聞出版署將認真研究進一步修改完善。

「《徵求意見稿》對遊戲行業的痛點問題觀察極為精準，很有針對性。」一名券商首席分析師說，「如果正式出台的管理辦法按此嚴格執行，預計將覆蓋業內大部分遊戲廠商，對整個遊戲行業帶來廣泛影響。」「第一財經報道」引述申萬宏源互聯網傳媒高級分析師袁偉嘉表示，影響幅度取決於實際執行細則。

相關字詞﹕徵求意見稿 草案 新聞出版署 網絡遊戲

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