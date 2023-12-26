南部戰區政委王文全海軍司令胡中明 晉升上將

新華社報道，昨上午11時許，晉銜儀式在國歌聲中開始。中央軍委副主席張又俠宣讀了習近平簽署的晉升上將軍銜命令。中央軍委副主席何衛東主持晉銜儀式。

晉升上將軍銜的南部戰區政委王文全、海軍司令胡中明來到主席台前。習近平向他們頒發命令狀，表示祝賀。佩戴了上將軍銜肩章的兩名軍官向習近平敬禮，向參加儀式的全體人員敬禮，全場響起熱烈掌聲。

公開資料顯示，王文全現年61歲，湖北新洲人。曾任原濟南軍區第26集團軍政治部主任，中部戰區陸軍第27集團軍政治委員等職。2017年7月，任東部戰區陸軍第72集團軍政治委員，後任中央軍委聯勤保障部隊政治委員。

胡中明現年59歲，山東青島人。胡常年在海軍任職，歷任海軍參謀長助理、副參謀長，北部戰區副司令兼北部戰區海軍司令，中國人民解放軍海軍黨委常委、參謀長等職。

胡中明是第10任海軍司令。前海軍司令董軍於2021年8月升任海軍司令，當年9月晉升海軍上將軍階。此前，前國防部長李尚福去職後，曾傳出董軍是接任防長的人選之一。目前，中國防長已懸空兩個多月。