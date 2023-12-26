新北市府航拍圖指證違建 賴辦：錯誤污衊

《聯合報》報道，新北工務局用Google地圖、內政部國土測繪中心、林業及自然保育署航測及遙測分署資訊，藉以精確定位，來查察賴清德位於萬里老家案址建物興建與修建時間。

工務局圖說指出，經交互比對分析建築物從1980年至2022年間的變化，發現直至萬里區都計發布（1981年2月15日）前，案址皆無任何建物影像，是為樹木與空地等自然地景，因此建物出現年份區間為約2005年以後新建。

賴競辦發言人郭雅慧前日聲稱，賴老家的房子自1958年便已存在，「賴副總統在這裏出生、成長，房子也在原地修建」。新北市府批評「空照圖會說話」，新北工務局強調，後續拍照列管分期分類案序處理。郭雅慧則召開記者會，公布賴家原始戶口名簿，房子就是在萬里中福村，重申房子從1958年就存在，是原地整修非新蓋建物，請新北市府別再以錯誤空照圖定位污衊，對於外界評賴清德老家是「萬里帝寶」，郭雅慧表示，房子是很常見的一般民宅格局。

另據中央社報道，民進黨正副總統賴清德、蕭美琴競總昨公布政績影片，內容細數民進黨執政政績，包括台造潛艦、租金補貼、青年減稅、婚姻平權等。賴競總發言人戴瑋姍說，這都是因為8年前選對的人、選對的執政團隊，才有今天的台灣。

（綜合報道）

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