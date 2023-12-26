明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

新北市府航拍圖指證違建 賴辦：錯誤污衊

【明報專訊】民進黨總統候選人賴清德老家違建風波持續，賴辦前日稱賴家老屋自1958年便已存在，「賴副總統在這裏出生、成長，房子也在原地修建」。不過，新北工務局昨提供空照圖說明賴家老屋及周圍變化情况，強調有建物是後期才興建。新北市府也批評「空照圖會說話」。

《聯合報》報道，新北工務局用Google地圖、內政部國土測繪中心、林業及自然保育署航測及遙測分署資訊，藉以精確定位，來查察賴清德位於萬里老家案址建物興建與修建時間。

工務局圖說指出，經交互比對分析建築物從1980年至2022年間的變化，發現直至萬里區都計發布（1981年2月15日）前，案址皆無任何建物影像，是為樹木與空地等自然地景，因此建物出現年份區間為約2005年以後新建。

賴競辦發言人郭雅慧前日聲稱，賴老家的房子自1958年便已存在，「賴副總統在這裏出生、成長，房子也在原地修建」。新北市府批評「空照圖會說話」，新北工務局強調，後續拍照列管分期分類案序處理。郭雅慧則召開記者會，公布賴家原始戶口名簿，房子就是在萬里中福村，重申房子從1958年就存在，是原地整修非新蓋建物，請新北市府別再以錯誤空照圖定位污衊，對於外界評賴清德老家是「萬里帝寶」，郭雅慧表示，房子是很常見的一般民宅格局。

另據中央社報道，民進黨正副總統賴清德、蕭美琴競總昨公布政績影片，內容細數民進黨執政政績，包括台造潛艦、租金補貼、青年減稅、婚姻平權等。賴競總發言人戴瑋姍說，這都是因為8年前選對的人、選對的執政團隊，才有今天的台灣。

（綜合報道）

（台灣大選）

相關字詞﹕台灣大選 違建 民進黨 賴清德

上 / 下一篇新聞