積石山默哀儀式悼遇難者 中小學復課

再撥4億救災 共11億

綜合新華社、央視新聞報道，悼念儀式現場，首先向地震遇難同胞默哀3分鐘，鳴響防空警報。隨後，國務院抗震救災指揮部前方工作組、省州縣相關領導以及解放軍、武警官兵、民兵、公安民警、消防救援、社會救援、醫護人員、志願者、基層群眾代表等，向地震遇難同胞敬獻鮮花。

昨日，甘肅省積石山縣中小學復課，積石山縣152個帳篷小學全部開課。根據安排，從昨天開始，積石山縣初中學校以班為單位開展線上教學，小學高年級，在有條件開學的學校線上教學，沒有條件的學校，老師在帳篷學校教學。低年級學生在帳篷學校上堂；幼稚園本學期不復課。

財政部昨披露，財政部、應急管理部昨再次預撥4億元中央自然災害救災資金，支持甘肅、青海抗震救災，重點用於受災群眾應急救助、過渡期轉移安置、遇難者撫恤、倒損住房恢復重建等工作，確保受災群眾生活得到妥善安置，有地方住、有熱飯吃、不捱凍，盡快恢復災區生產生活秩序。

此前，財政部已會同有關部門下達甘肅、青海兩省地震災害救災補助資金7億元，加上此次預撥的4億元資金，共下達兩省11億元，其中甘肅8.45億元、青海2.55億元。