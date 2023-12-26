毛誕130周年 民眾聚韶山紀念 82歲侄毛遠新向銅像獻花籃

昨日，毛澤東侄子、現年82歲的毛遠新及其家屬出現在韶山。毛遠新拄着拐杖，向毛澤東銅像敬獻花籃。廣場上的民眾看到毛家後人，紛紛向毛遠新圍攏一同悼念毛澤東。

旅遊淡季 韶山遊客多

昨下午，韶山高鐵站人來人往，很多人一下車就直奔目的地「韶山毛澤東同志紀念館」的銅像廣場。有韶山本地司機向本報記者表示：「從24號開始韶山遊客就多了不少。原本都已經是旅遊淡季，平時看不到遊客，但這兩天人非常多，比往常年都多了不少。」紀念活動於昨晚間才正式開始，24日就已經有人開始陸續進入景區。原本無論外地車輛還是本地車輛都需要辦理景區通行證才可進入。但由於遊客眾多，從昨日起，景區已經暫停辦理通行證業務。

大學生「第一次感受群眾力量」

晚上7時許，廣場已擠滿紀念的群眾。大學生小郭來自河南鄭州，他從疫情期間在網上看到廣場的紀念活動，就一直期待能來參加活動。他表示一直非常敬仰毛澤東，在網上參加了一個百餘人的微信群，大家一起約好在毛誕日來到紀念廣場，參加紀念活動。小郭表示自己這次是專門為此前來，「大學生還有其他事情，這次專門來參加紀念活動，明天再參觀一下故居和紀念館就要回去了」。小郭激動地說：「毛主席思想萬歲！」

今年已經72歲的余先生是第六次來廣場參加活動。他和7名朋友專程從上海趕來，24日就已來到廣場，舉起「偉大的毛澤東思想萬歲」旗幟。退休前，余先生是一名教師，每年這個時候都會前來。余先生講起毛澤東思想十分激動，「中華民族丟了毛澤東思想、丟了社會主義，中國就完蛋了。誰高舉毛澤東思想旗幟，誰就是勝利，你丟了旗你完蛋」。

湘潭本地的大四學生小張和小羅，這次是第一次參加紀念活動。小張今年剛成為中國共產黨的預備黨員，他表示毛澤東一直是他的精神領袖。在網上得知紀念活動後他就立馬前來，想親身感受一下環境，「從這裏才能第一次感受到群眾的力量，群眾的氛圍，才能真正體會到站在群眾中是一種什麼感覺」。

廣場上「毛爺爺生日快樂」、「毛主席我們想念您」、「毛主席的恩情比山高比水長」等條幅比比皆是。民眾舉着各式紅旗跟在條幅後遊行，口中高呼「毛主席萬歲」。

《東方紅》的音樂響起，紀念活動氛圍瞬間達到高潮。廣場上的民眾齊聲高唱「東方紅」，並揮舞手中的旗幟，廣場上紅旗飄揚。

明報記者

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