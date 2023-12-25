滬迪士尼新園開幕5日 遊覽車故障撞童暫停運

「大象新聞」報道，多名網民發帖稱，上海迪士尼「瘋狂動物城：熱力追蹤」項目22日因設備故障，導致排隊的遊客被困在排隊區等待3個多小時，有的遊客直到凌晨兩點才離開。

數百客困排隊區 「白等4小時」

據一名網民稱，迪士尼工作人員在項目故障後，優先補償排隊區隊伍頭尾的遊客3張快速通行證，以讓他們先去體驗其他項目，排在隊伍中部的遊客則後續才獲補償，這種差異化補償令她失望，「等了4個小時，該玩的項目一個都沒玩上」；另一名網民稱，排隊通道有部分在室外，上海當天氣溫零下7℃，仍讓室外排隊的遊客滯留許久。

迪士尼：才開幕 難免有故障

上海迪士尼園區官方熱線昨表示，由於「瘋狂動物城：熱力追蹤」項目的乘騎系統較複雜，可能現場臨時需營運維護，是為遊客安全考慮。據工作人員稱，「瘋狂動物城」主題園區20日才正式開幕，難免設備有故障，可能會不時出現中途暫停或短暫停運等情况。如果發生暫時停運，遊客需遵循現場演職人員指引。

工作人員並稱，遊客被困排隊通道時，「遊客其實可以出去，但是有些遊客還是想體驗這個項目，所以在現場等待維修」。上海迪士尼度假區官方微博昨午發布消息，宣布「瘋狂動物城：熱力追蹤」暫時停運。

另據「極目新聞」報道，上海迪士尼「瘋狂動物城」園區熱力追蹤項目昨運行時，撞倒一名跳出動物城警車（遊覽車）撿拾掉落物品的兒童。

迪士尼工作人員昨日證實，確實有一名兒童被撞倒，但不清楚具體情况，後續處置情况將回覆給兒童家長。

上海迪士尼新園區是全球唯一的「瘋狂動物城」，同樣也是上海迪士尼度假區自2016年開幕以來的第二個主要擴建項目，成為上海迪士尼樂園的第八大主題園區。