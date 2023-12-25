滬迪士尼新園開幕5日 遊覽車故障撞童暫停運

【明報專訊】上海迪士尼「瘋狂動物城」（港譯：優獸大都會）主題園區20日正式「開城」，22日因其中一項「熱力追蹤」設備故障，數百遊客在寒冷天氣下排隊苦等數小時；另有網民評論稱等了4個小時，該玩的項目一個都沒玩上；迪士尼工作人員證實該項目昨運行時曾撞倒一名跳出遊覽車撿拾物品的兒童。上海迪士尼昨午宣布「熱力追蹤」暫時停運。
「大象新聞」報道，多名網民發帖稱，上海迪士尼「瘋狂動物城：熱力追蹤」項目22日因設備故障，導致排隊的遊客被困在排隊區等待3個多小時，有的遊客直到凌晨兩點才離開。
數百客困排隊區 「白等4小時」
據一名網民稱，迪士尼工作人員在項目故障後，優先補償排隊區隊伍頭尾的遊客3張快速通行證，以讓他們先去體驗其他項目，排在隊伍中部的遊客則後續才獲補償，這種差異化補償令她失望，「等了4個小時，該玩的項目一個都沒玩上」；另一名網民稱，排隊通道有部分在室外，上海當天氣溫零下7℃，仍讓室外排隊的遊客滯留許久。
迪士尼：才開幕 難免有故障
上海迪士尼園區官方熱線昨表示，由於「瘋狂動物城：熱力追蹤」項目的乘騎系統較複雜，可能現場臨時需營運維護，是為遊客安全考慮。據工作人員稱，「瘋狂動物城」主題園區20日才正式開幕，難免設備有故障，可能會不時出現中途暫停或短暫停運等情况。如果發生暫時停運，遊客需遵循現場演職人員指引。
工作人員並稱，遊客被困排隊通道時，「遊客其實可以出去，但是有些遊客還是想體驗這個項目，所以在現場等待維修」。上海迪士尼度假區官方微博昨午發布消息，宣布「瘋狂動物城：熱力追蹤」暫時停運。
另據「極目新聞」報道，上海迪士尼「瘋狂動物城」園區熱力追蹤項目昨運行時，撞倒一名跳出動物城警車（遊覽車）撿拾掉落物品的兒童。
迪士尼工作人員昨日證實，確實有一名兒童被撞倒，但不清楚具體情况，後續處置情况將回覆給兒童家長。
上海迪士尼新園區是全球唯一的「瘋狂動物城」，同樣也是上海迪士尼度假區自2016年開幕以來的第二個主要擴建項目，成為上海迪士尼樂園的第八大主題園區。