明日毛誕130周年 多部紀錄片開播展毛內心

新華社昨報道，《人民領袖毛澤東》於昨起播出，由中共中央黨史和文獻研究院第二研究部、國家廣播電視總局宣傳司、中共湖南省委宣傳部出品，共8集。該片通過訪談、文獻、圖片、影像資料、實景拍攝藝術表達等多種方式，展現毛澤東的精神和人格。

《人民的領袖——毛澤東的130個瞬間》也於昨開播，由北京市廣播電視局指導，共130集，每集約8分鐘。每集短片從毛澤東人生中的精彩瞬間切入，結合歷史影像、檔案文獻中的關鍵細節，再現人民領袖毛澤東的人生和中國共產黨走過的道路。

由中共江蘇省委宣傳部、江蘇省廣播電視局等聯合出品的《毛澤東書信故事》昨起播出，共10集，每集約32分鐘。通過書信這一獨特視角，反映毛澤東的革命實踐經歷、思想發展過程，以及中國革命歷程，同時展現毛澤東的人際交往、政治智慧、領導能力等。

此外，《毛澤東的詩詞人生》將於26日至29日播出。該片選取毛澤東不同人生階段的代表詩詞，解讀、挖掘詩詞蘊含的精神內涵，進而走進毛澤東的內心世界，展現一代偉人的人格與情懷。