明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

明日毛誕130周年 多部紀錄片開播展毛內心

【明報專訊】明日是中共已故領導人毛澤東誕辰130周年。官媒稱，為傳承紅色基因、堅定初心使命，《人民領袖毛澤東》《人民的領袖——毛澤東的130個瞬間》《毛澤東書信故事》《毛澤東的詩詞人生》等多部紀錄片陸續於近期開播。

新華社昨報道，《人民領袖毛澤東》於昨起播出，由中共中央黨史和文獻研究院第二研究部、國家廣播電視總局宣傳司、中共湖南省委宣傳部出品，共8集。該片通過訪談、文獻、圖片、影像資料、實景拍攝藝術表達等多種方式，展現毛澤東的精神和人格。

《人民的領袖——毛澤東的130個瞬間》也於昨開播，由北京市廣播電視局指導，共130集，每集約8分鐘。每集短片從毛澤東人生中的精彩瞬間切入，結合歷史影像、檔案文獻中的關鍵細節，再現人民領袖毛澤東的人生和中國共產黨走過的道路。

由中共江蘇省委宣傳部、江蘇省廣播電視局等聯合出品的《毛澤東書信故事》昨起播出，共10集，每集約32分鐘。通過書信這一獨特視角，反映毛澤東的革命實踐經歷、思想發展過程，以及中國革命歷程，同時展現毛澤東的人際交往、政治智慧、領導能力等。

此外，《毛澤東的詩詞人生》將於26日至29日播出。該片選取毛澤東不同人生階段的代表詩詞，解讀、挖掘詩詞蘊含的精神內涵，進而走進毛澤東的內心世界，展現一代偉人的人格與情懷。

相關字詞﹕紅色基因 誕辰 毛澤東

上 / 下一篇新聞