賴提建桃園新矽谷 侯允改縣市不平等

綜合中央社等台媒報道，賴清德4天3夜環島排字拼圖「唱土地的歌，拼咱的希望」活動，昨是活動最後一天。賴清德在桃園場致辭前，首先鞠躬感謝無畏風雨到場相挺的民眾。對桃園，他提出五大建設：第一是交通建設；第二，讓航空城潛力充分發揮，帶動區域發展；第三，讓桃園成為桃竹苗大矽谷的領頭羊；第四，除了交通與產業建設，賴清德也強調公共建設的重要。最後，賴清德說將大力建設社會住宅，實現居住正義。

對於民眾黨總統候選人柯文哲批評賴處理萬里老家方式稱，「以後一定變成獨裁者」；賴清德反駁，只有師法中共前領導人毛澤東、以雍正王朝為師的人，才有可能是獨裁者。

國民黨昨在高鐵台中站旁空地，舉辦「侯康後援總會」中台灣誓師大會，包括侯友宜、後援會總會長王金平、台中市長盧秀燕等人出席，吸引許多支持者到場呼喊「當選」口號。

侯友宜致辭時表示，民進黨執政下，補助分藍綠，對不同縣市人民大小眼，許多建設都卡在中央，未來他當總統，一定會改變縣市不平等狀况，為中台灣拼發展。

談優勢 吳欣盈：簽過上億美元聯貸案

民眾黨方面，民眾黨副總統候選人吳欣盈昨南下高雄，她出席高雄市黨部願景座談。座談時，有支持者希望吳欣盈把自己比其他兩名副總統候選人好的地方告訴大家，爭取更多選民支持；吳欣盈回應，她曾簽過1億7500萬美元的聯貸案，她不相信其他兩個候選人有經手或親自爭取過這些案子。

（綜合報道）

（台灣大選）