明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

李強巡震區：防大規模因災返貧 甘青148死14萬受災 「確保安全温暖過冬重中之重」

【明報專訊】甘肅省18日深夜發生6.2級地震，截至昨（24日）共造成甘肅、青海兩省148人死亡，14萬民眾受災。中共中央政治局常委、國務院總理李强前天赴甘肅、青海地震災區檢查指導受災群眾過冬安置和災後恢復重建等工作。李强強調，確保受災群眾安全温暖過冬是當前的重中之重，要把救災物資和生活必需品第一時間配發到安置點和群眾手中。

新華社昨報道，李强先後來到甘肅省積石山縣大河家鎮大河村、陳家村、梅坡村和青海省民和縣中川鄉草灘村、美一村，實地察看受災現場，走進安置點與受災群眾交流，向當地幹部瞭解民眾安置、物資保障、板房搭建等方面的情况。

在甘肅省積石山縣抗震救災現場指揮部，李强聽取甘肅、青海兩省和有關方面的工作匯報，對前一階段抗震救災工作給予充分肯定，並對做好下一步工作作出部署。

促加固學校醫院 保復課復工

李强強調，確保受災群眾安全温暖過冬，是當前的重中之重。要與時間賽跑，把救災物資和生活必需品第一時間配發到安置點和群眾手中，爭分奪秒搭建板房，讓在帳篷中安頓的受災群眾盡快搬入，並紮實做好禦寒保暖、食品安全、防火巡查等工作。同時全面推進各類設施，特別是學校、醫院等特殊場所修繕加固，消除風險隱患，確保安全復課復工復市。

李强也表示，全力做好傷員救治，盡最大努力搶救生命、減少傷殘，紮實做好衛生防疫工作，及時提供心理疏導。要切實維護災區社會穩定，及時有序發布救災情况，積極回應社會關切，做好先進典型宣傳。要提前做好開春後全面恢復重建規劃，並與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密結合起來，幫助災區群眾改善生產生活條件，防止發生大規模因災「返貧致貧」。

甘肅省衛健委昨通報稱，截至昨上午8時，省、州、縣三級醫療機構共接收積石山地震傷員784人，目前在院治療265人，離院出院519人。甘肅省已調派19支醫療隊共677名醫療隊員投入醫療救援工作。除恢復藥店正常營業外，衛健部門還緊急調配感冒類、創傷類、消化道類以及高血壓糖尿病等基礎疾病類藥品10.2萬盒，全部發放到群眾手中。

積石山縣也從昨天起，震區部分鄉鎮開始分批次拆除因地震影響被鑑定為危房的民房。積石山縣劉集鄉團結村村幹部馬小雲介紹，該村389户住房90%以上的房屋受到影響，已不能居住。

首批6000板房明全部運抵

另據「央視新聞」報道，積石山地震首批共有6000套活動板房轉運。甘肅省交通運輸廳昨表示，截至昨上午8時，已投入運輸車輛1585車次，拉運板房3932套；預計到26日將全部完成剩餘2068套板房的運輸任務。受災民眾將從臨時安置的帳篷搬入板房，逐步恢復生活秩序。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕救災 李強 青海地震 甘肅地震

上 / 下一篇新聞