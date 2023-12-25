李強巡震區：防大規模因災返貧 甘青148死14萬受災 「確保安全温暖過冬重中之重」

新華社昨報道，李强先後來到甘肅省積石山縣大河家鎮大河村、陳家村、梅坡村和青海省民和縣中川鄉草灘村、美一村，實地察看受災現場，走進安置點與受災群眾交流，向當地幹部瞭解民眾安置、物資保障、板房搭建等方面的情况。

在甘肅省積石山縣抗震救災現場指揮部，李强聽取甘肅、青海兩省和有關方面的工作匯報，對前一階段抗震救災工作給予充分肯定，並對做好下一步工作作出部署。

促加固學校醫院 保復課復工

李强強調，確保受災群眾安全温暖過冬，是當前的重中之重。要與時間賽跑，把救災物資和生活必需品第一時間配發到安置點和群眾手中，爭分奪秒搭建板房，讓在帳篷中安頓的受災群眾盡快搬入，並紮實做好禦寒保暖、食品安全、防火巡查等工作。同時全面推進各類設施，特別是學校、醫院等特殊場所修繕加固，消除風險隱患，確保安全復課復工復市。

李强也表示，全力做好傷員救治，盡最大努力搶救生命、減少傷殘，紮實做好衛生防疫工作，及時提供心理疏導。要切實維護災區社會穩定，及時有序發布救災情况，積極回應社會關切，做好先進典型宣傳。要提前做好開春後全面恢復重建規劃，並與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密結合起來，幫助災區群眾改善生產生活條件，防止發生大規模因災「返貧致貧」。

甘肅省衛健委昨通報稱，截至昨上午8時，省、州、縣三級醫療機構共接收積石山地震傷員784人，目前在院治療265人，離院出院519人。甘肅省已調派19支醫療隊共677名醫療隊員投入醫療救援工作。除恢復藥店正常營業外，衛健部門還緊急調配感冒類、創傷類、消化道類以及高血壓糖尿病等基礎疾病類藥品10.2萬盒，全部發放到群眾手中。

積石山縣也從昨天起，震區部分鄉鎮開始分批次拆除因地震影響被鑑定為危房的民房。積石山縣劉集鄉團結村村幹部馬小雲介紹，該村389户住房90%以上的房屋受到影響，已不能居住。

首批6000板房明全部運抵

另據「央視新聞」報道，積石山地震首批共有6000套活動板房轉運。甘肅省交通運輸廳昨表示，截至昨上午8時，已投入運輸車輛1585車次，拉運板房3932套；預計到26日將全部完成剩餘2068套板房的運輸任務。受災民眾將從臨時安置的帳篷搬入板房，逐步恢復生活秩序。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676