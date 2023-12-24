數千人告別法學界良心江平 嚴寒下排隊半小時 朱鎔基溫家寶張德江送花圈

昨日，在氣溫零下10℃的北京清早，八寶山東禮堂外送別江平的隊伍蜿蜒百米。各界人士有白髮老者、年輕面孔，有政法大學的老師和校友，也有來自全國各地的律師。因人數眾多，現場分批限流，人們排隊進入東禮堂。

東禮堂門口懸掛「深切懷念江平先生」橫幅，輓聯是「躬耕教壇七十載，師恩無盡眾生喁望」、「弘道法治九萬里，德業永懷百世流芳」。「極目新聞」引述中國政法大學2001級一名校友表示，「今天很多同學自發趕來告別江老」。

中央社報道，參與告別式的一名北京自由派人士表示，參加者最少有2000人，大家至少要在寒風中等候將近半小時，才能進入禮堂致意。雖然現場舉着「禁止拍照攝像」的牌子，但仍有大量現場圖片流出。據現場圖片顯示，國務院前總理朱鎔基、溫家寶，前全國人大委員長張德江、副委員長王晨等多名退休國家領導人，以及現任最高法院院長應勇、最高檢察院檢察長張軍都致送花圈。

警察便衣戒備禁拍照

敏感人物被阻參加告別式

現場消息稱，法學家羅翔、維權律師浦志強、知名律師周澤都有參加。八寶山公墓門口以及附近地鐵站有警察和便衣戒備，有人被檢查身分證。獨立記者高瑜在X平台透露，北京一批敏感人物都被警察「打了招呼」不能參加江平告別式，其中包括江平的學生、北京知名維權律師莫少平和尚寶軍。

江平是中國民法、商法主要奠基人之一，是《民法典》編纂負責人，帶頭起草了行政訴訟法草案。他出生於1930年12月28日，1988年擔任中國政法大學校長。1989年中國發生八九民運，江平認為參與的學生是愛國的，隨後他於1990年去職。江平被譽為中國政法大學「永遠的校長」，法學界的「良心」。江平的兒子江波昨稱，父親的骨灰與母親位於萬安公墓的骨灰合併一處，將擇日入土。