採訪手記：島內的共識

台灣大陸非一體

台灣人都希望維持現狀，而這個現狀的重點在於不被統一，「台灣和大陸不是一體」是當前很大一部分人共識。台北市民崔先生指摘民進黨多年來不斷抹黑醜化中共，製造兩岸隔閡，把台灣年輕人對「中國」保持距離，羞於自稱「中國人」。他談到家庭教育時說，女兒小時候十分困惑，於是他不斷強化身分認同：「世界上有兩個中國，一個是很大的中華人民共和國，另一個是1949年從大陸遷移到台灣的中華民國」。

實際上，深藍的崔先生沒有意識到，他也是「兩個中國」論的認同者。在台灣期間，記者接觸的無論是服務業者，或商販、政治人物、學者和普通市民，所有人都對台灣以外的地方稱為國外。在淡水找不到香港人徐百弟時，鄰居順口猜測「他可能出國玩」；辦不到手機卡時，電訊人員稱國外來的受限制；的士司機介紹，國內（全台）有9萬多輛計程車。看來「台灣主權事實存在」在民間有很大市場。

不信台海會打仗

對於大陸會不會採取武力統一手段，即便是國民黨政治人物不斷公開高喊「兵凶戰危」，宣稱2024大選關乎「戰爭與和平」，但該黨智庫執行長接受本報訪問時認定，至少當前一段時期「中共不會武統」。而記者在台接觸的人們，包括親大陸的陸配團體，都不相信台海會打仗，無論是否受當局宣傳影響，這也是普通民眾共識。反而有人提出疑惑，島內外部分政治人物或媒體，為何要不斷強調台海隨時戰爭？

新時期兩岸關係受關注

兩岸對立，交流銳減，「淺淺的海峽」又變深壑。專家學者們都相信，國民黨重新執政會讓兩岸關係緩和，「起碼大陸有個下台階」，可以順勢恢復各項措施。但他們也都認為，台灣實現普選，某程度上強化了民心的獨立。當台灣民意形成共識之後，就像美國形成對華強硬共識後，換個執政黨，雙方關係也很難走回頭。

對於台灣社會底色，北京應當十分清楚。延續20幾年的「寄希望於台灣人民」口號和政策，效果顯而易見。未來會否有新時期的兩岸關係，備受外界關注。

（台灣大選 前瞻系列七）