政黨參選人有搞噱頭博眼球 有上「敵台」當受氣包賺人氣

昔上節目不特別準備

名嘴稱現「追不上」網紅時評人

Carol表示，以前只要正正經經根據題目展開評論，她每天收通告後，就看一下當天電視新聞，不用特別做準備，靠名嘴們功底現場發揮，加上導播及主持人的功力，基本不用剪輯，所以2小時節目扣除廣告時間，有時90分鐘就錄完（中午時段政論節目為直播）。

但現在電視台為了收視率，希望名嘴能搞笑、搞噱頭。比如前台中市交通局長王義川（民進黨不分區立委名單第14名）在節目中扮法師「上身」唸自創祭文，「作法驅走」對手，由於無厘頭搞笑，讓收視大增，他也成為政論節目紅人。

對一些名嘴來說，玩小花招既容易又見效快，他們道具花樣百出，講話玩押韻、俏皮話，肢體動作誇張，攻擊名人時會扮「說漏嘴」，也會吸納網絡熱詞，慣於引用「網民意見」說自己觀點。

Carol提到，由於負責廣播電視監管的NCC（國家通訊傳播委員會）要求政論節目要有平衡，所以電視台會找個不同色彩的「花瓶」名嘴出席。當得花瓶，自然知道自己身分，所以在「敵營」政論節目上基本很少講話，評論也會很委婉，Carol笑言不用發力爭辯「錢容易賺」。

節目要平衡 電視台找「花瓶」出席

國民黨立委候選人葉元之就是「敵台」三立政論節目的常客，他被嘉賓圍攻的「嘴笨受氣包」形象深入人心。儘管被同選區現任民進黨立委羅致政嘲諷是「電視通告藝人」，列出今年葉上節目的次數高達565次，換算賺進超過280萬元（新台幣，下同）。但無礙葉元之靠流量換來人氣，成為羅致政強勁對手。

名嘴出場費 時薪3000元

台灣名嘴收入向來受各方關注，Carol透露，名嘴的出場費其實挺公開，公價是時薪3000元，一般每次通告錄影兩個小時，少數特別出名專家或會搞噱頭人士、網紅的收入有機會翻倍。至於立委或市縣議員等因為有公職受薪，電視台給時薪會少1000元。

「職業名嘴在非選舉期的通告很少（此前新冠疫情因為涉疫時事話題多，工作機會比較多一些），這次2024大選的政論熱從10月起，維持到明年1月中旬（大選1月13日投開票）估計就差不多了。」Carol笑言，選後就要返鄉下了。

（台灣大選 前瞻系列七）