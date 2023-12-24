台民主化後興旺 電視台色彩鮮明 觀眾歸邊名嘴暢講 政論收視折射選情

明報記者 許書凎 劉曉宇【系列完】

台灣的士司機十分健談，有司機得悉記者來台觀選，隨即推薦看政論節目，「在酒店裏就可以看個飽，從XX台到XX台，晚上遙控器一路按下來都是」，然後大談「藍白合」各路戲碼和選情後續。另一市集業者張先生與記者說起時局看法時，盛讚民進黨執政8年令台灣的國際能見度提升，「現在外國人也不會分不清Taiwan和Thailand」。他們的觀點，都讓在台幾天有追看政論節目的記者感到似曾相識。

觀眾揀台看 「不會自討不爽」

政論節目火爆幾十年，輿論影響力不可小覷，至於對選民是否有「洗腦」能力？曾在不同電視台出場的資深名嘴Carol對本報指出，觀眾看政論節目，都是選一些貼近自己立場的看，「總不會打開不同立場的電視台，看名嘴罵自己的支持者，自討不爽吧！」她認為政論節目左右觀眾想法的作用有限，但強化了觀眾自己觀點。

從資深政治記者「轉崗」職業名嘴的Carol，與記者見面時剛結束一檔政論節目的錄影。選舉臨近，她也迎來了作為名嘴的忙季，有時一天要錄兩場。不過和任職記者相比，通告帶來的收入並不穩定，並跟隨台灣選舉時期和熱度起伏（見另稿）。

台灣電視政論節目真正冒起於1990年代的政治民主化時期，2000年政黨輪替後進入藍綠對抗，政論節目也自此興旺20餘年。名嘴以政治人物、專家學者和資深傳媒人為主，在2005年起逐漸職業化。

職業名嘴「自覺」 立場鮮明避兩邊跑

Carol當天下午錄製的節目，晚上就會播出。這樣的效率得益於台灣政論節目模式及製作團隊的成熟，通常不是讓電視台覺得「太過分」的發言，導演組可以一刀不剪。外界有聲音認為，電視台政論節目按劇本演出，Carol否認說，電視台通常只是在錄影當天提前告知討論題目，大家到位後就立即錄製。

雖然沒有劇本，但基於電視台各有立場，如果名嘴發表了與該台立場相左的言論，有關言論會被剪掉，鬧得不愉快的話，以後就不會收到通告了。所以作為職業名嘴，大家都很「自覺」。同時，在個人公開立場趨向鮮明後，名嘴們為了避免自打嘴巴，也主動避免在不同立場的電視台兩邊跑，這也是造成言論進一步歸邊的因素。

國民黨智庫執行長柯志恩此前接受本報專訪時，曾提到政論節目全部是針對藍營，讓國民黨處於劣勢。Carol不以為然，直言現在電視台立場藍綠接近對等，綠稍強，但還有較為持中間立場的，所以國民黨不至於「被壓着打」，百年老黨仍有不少基本盤支持者。

電視政論節目立場固化後，功能變成幫特定立場發聲、深化觀眾認同，由此也吸引了支持者在固定時段打開電視收看。觀眾看到名嘴公開、七情上面地代替自己出聲，有種同仇敵慨的暢快，久而久之，政論節目受眾群立場也就愈加鮮明。

節目收視成判斷民意要素

官方調查也顯示，名嘴演技出眾、「好看過綜藝」的政論節目，正在吸引不少年輕人。因此即便到了資訊時代，電視台政論節目收視率也依然是判斷民意、選情的重要參考要素。

本報查閱台灣媒體信息廣告監測資料庫公司「潤利艾克曼」數據，其每日「家庭收視率」排名表顯示，立場親藍的TVBS「TVBS戰情室」和立場親綠的三立新聞台「新台灣加油」收視率，近期位於政論節目前二，互有先後。

有關情況，與最近藍綠民調膠着情形一致。國民黨「侯康配」支持度持續緊咬民進黨「賴蕭配」，差距已在民調誤差範圍內。「TVBS戰情室」前身是「少康戰情室」，原由一個月前「藍白合」破局後「臨危受命」擔任國民黨副總統候選人的趙少康主持。而這名昔日的「政治金童」早年退出政壇一線後，靠多年主持政論節目積攢下高人氣，可見政論節目影響力。

值得一提的是，2018年「九合一」選舉期間，中天新聞台政論節目「新聞深喉嚨」也見證了國民黨高雄市長候選人韓國瑜「韓流」的冒起，當時雙方相互成就，韓國瑜聲量超高，中天也收視第一。之後2020年韓國瑜被罷免市長、中天因「董事長介入新聞製播」被不予換發執照。

電視無立錐之地 民眾黨開網台

不過，基於政論節目受眾大多數立場鮮明，十多個熱門政論節目收視率折射的，某程度上是深藍與深綠的支持度。而「第三勢力」民眾黨則於本月7日在YouTube開播自製節目「KP TV」，繼續在網絡社群發起「空戰」（文宣戰）。談及開設網台原因，民眾黨總統候選人柯文哲自爆「電視台連廣告都不賣我們！」

談到如何看待選情走向，Carol以其「時事評論員」專業不持立場分析，如果最後幾周，「侯康配」落後「賴蕭配」很少的民調走勢固化下來，國民黨有很大機會重奪執政權。「執政包袱這個因素，可不能小看。」

（台灣大選 前瞻系列七）

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