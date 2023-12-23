陸解禁台石斑 突出國民黨貢獻 國台辦：反台獨就是一家人 一家人就好商量

大陸海關總署網站昨在通知中表示，因多次從台灣地區輸大陸石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，總署自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸陸。經全面評估台方整改措施，現決定自當天起恢復，有關獲得註冊登記、可向大陸輸出石斑魚的養殖場名單已在總署官方網站公布。

國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，此前暫停石斑魚輸入是基於保障食品安全和大陸消費者健康安全的考慮，一段時間以來，台灣石斑魚業者通過多種管道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。她並提到，中國國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導台灣業者進行整改，「帶領台灣業者來大陸參訪，表達了關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，提供部分台灣業者的整改情况。」

輸陸須審核合格 台農業部：勿分化

朱鳳蓮也強調，輸大陸石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。她說，只要堅持「九二共識」、反對台獨，兩岸就是一家人，「一家人的事情就好商量、好解決。我們願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。」

《聯合報》引述台灣農業部表示，陸方應一視同仁勿做政治考量，勿片面公布部分輸銷名單分化台灣漁民，並重新回到政府防檢疫單位對話平台。目前大陸官方對台農業部的聯繫要求仍是「已讀不回」。

選前21日宣布 民進黨：含義各自解讀

屏東縣是全台最大石斑養殖區，民進黨籍屏東縣長周春米昨受訪表示，對岸特地選在大選前21天宣布這消息，裏面含義大家各自解讀。「很遺憾有時候他們（陸方）要停、有時候要進，不是我們能夠掌控的，也都不是立於對等、公平原則。」她希望選舉歸選舉、貿易歸貿易，都要朝着公平對等方向努力。