北京聞風：年末頻釋積極信號 民企獲蛋糕利共富 ／文：鍾鳴九

北京觀察人士認為，官方密集動作旨在為來年經濟工作強信心，穩定外界預期，在推進高水平對外開放、促進民營企業發展等方面釋放明確積極信號，以促經濟行穩致遠。

國家發改委秘書長伍浩13日表示，推動2024年經濟高質量發展具有良好支撐基礎和很多有利條件；15日，國家統計局記者會指全年發展主要預期目標有望較好完成；國家發改委19日又強調中國有條件、有能力完成全年經濟社會發展主要預期目標。

突發因素雖多 總體按預期推進

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌云指出，中國一直以對宏觀經濟發展的把控能力見長，今年經濟發展雖遭遇諸多突發因素衝擊，但總體仍在按預期按部就班推進。「長期規劃始終是焦點，短期內針對外部唱衰聲音，則需要權威釋聲宣示鼓勁，穩定外界預期。」

值得注意的是，今年是改革開放45周年，官方多次表示將堅定不移推進高水平對外開放。上周，國家外匯管理局又宣布擴大跨境貿易投資高水平開放試點；央行則提出要推動金融穩定立法，加快金融穩定保障基金建設。

「不可否認，一些外資企業對中國當前的開放持有疑慮。」北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍說。今年中國宣布全面取消製造業領域外資准入限制措施；剛剛結束的中央經濟工作會議提出，要擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度。外匯局近期動作便是相關落實，以實際行動回應質疑。央行的動作是對推進對外開放的制度性準備，用來防範金融風險，保證高水平對外開放「穩」中求進。「開放是長期工作，須以穩的基調進行，央行的配套性制度準備也顯示，開放並非短期考慮。」

本周，官方諸多動作集中在民營企業發展。18日，商務部就國務院辦公廳近日印發的《關於加快內外貿一體化發展的若干措施》，表示將幫助企業在國內國際兩個市場間順滑切換；全國發展和改革工作會議提及要從個案和整體上協調解決制約民營經濟發展的問題。

「為何強調內外貿一體化，這是在正視目前預期之下，民營經濟存在的觀望情緒。」高凌云稱，加快內外貿一體化，實質上是在加速推動「共同富裕」，民營企業也只有在內循環中分到更多蛋糕，才能更好施惠於勞動者。

促經濟行穩致遠

觀察人士認為，今年的經濟運行情况，受外部「灰犀牛」、「黑天鵝」事件衝擊，起伏較大。因此，與去年相比，今年年末的官方動作佈局更加重視長遠籌謀，同時盡可能兼顧短期提振信心，實現2024年經濟「開門紅」。

文：鍾鳴九