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推中國式判例法 最高法：確保類案同判

【明報專訊】中國最高人民法院昨（22日）發布關於徵集人民法院案例庫參考案例的公告，明確指出案例庫建成後，各級法院審理案件必須查閱案例庫，避免「同案不同判」。針對外界關於案例庫是否取替裁判文書網的猜測，最高法院稱，案例庫和裁判文書網是互為補充、相得益彰的關係，不是要以庫代網、此開彼關。

新華社報道，最高法院公告稱，案例庫將收錄經最高法院審核認為對類案（同類案件）具有參考示範價值的權威案例；案例庫建成後，將覆蓋各類罪名、案由，在同一罪名、同一案由下的不同法律適用問題將有相應案例；根據法律、司法解釋修改、法律適用問題出現變化，及時補充、更新案例。

法院審案須查閱案例庫

公告提到，法院審理案件必須查閱案例庫，參考入庫同類案例作裁判，以保障法律適用統一、裁判尺度統一，避免「同案不同判」。

中國雖然實施成文法制度，但2010年起已推動案例指導制度作為補充。2017年最高法院再推司法改革，規定「類案與關聯案件檢索」機制，要求審案法官從各級類案庫、裁判文書網全面檢索類案和關聯案件，並製作檢索報告。次年，最高法院確立類案全面強制檢索機制。

上網文書減 強調從未「叫停」

《人民日報》引述最高法院相關部門負責人稱，今年7月，最高法院決定建設案例庫，已收錄2000多件參考案例。

建成後會向包括專家學者、律師、當事人等在內的公眾開放。至於最高法院2013年建立的中國裁判文書網，從2021年起透過嚴格風險篩選，每年上網文書有所減少，但強調從未「叫停」過文書上網。

相關字詞﹕司法公開 裁判文書網 最高法院

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