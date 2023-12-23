研究：青海掩村屬山泥傾瀉非「砂湧」

新華社報道，截至昨日，積石山6.2級地震已造成甘肅117人死亡、781人受傷；青海31人死亡、195人受傷，另外3人失聯。

共安置13萬災民 正建活動板房

甘肅通報稱地震災後現場排查搜救工作昨已結束，經核查確認無失聯人員。甘肅共有受災群眾3.7萬多戶14.5萬餘人，災區共設置受災群眾安置點311個，其中集中安置點17個，轉移安置群眾112,346人。預計本月底，甘肅將完成超過1萬座活動板房的搭建工作。積石山縣高中昨首先開展線上教學。

青海方面也已設立141個臨時安置點，安置受災群眾18,259人，同時加快裝配式活動板房建設。青海民和縣中川鄉救援人員使用手機定位、航拍偵察、雷達探測、搜救犬搜尋、人員軌跡分析等方法對3名失聯人員進行定位。但此次泥流受災面積約5至6萬平方米，平均深度達2至3米，人工挖掘極其困難。

「中國消防」發布救援片段，顯示前日消防員扒開泥漿後，找到遇難一家五口，當中祖父母和姑母3名成人，圍成一圈用棉被包裹保護2個小童。

「澎湃新聞」報道，中國地震台網專家此前稱，圍掩中川鄉金田村和草灘村的淤泥來自地底的「砂湧現象」，不過地質災害防治與地質環境保護國家重點實驗室前日發布研究結果，通過對官方無人機影像的分析，初步認為兩村是遭受大面積滑坡災害，泥流來自上方高處，滑坡源區面積約11萬平方米，最遠運動距離約3公里，損毀民房95間。實驗室總結稱，因液化形成的滑坡—泥流，與常規地震中因液化而噴水冒砂現象（即砂湧）完全是兩回事。