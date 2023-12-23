中美軍高層對話 華闡台灣南海主權 習拜會後重啟 美重申避誤判維持溝通渠道

據國防部網站發布的聲明，劉振立在會面中提到，中美元首三藩市會晤就恢復兩軍溝通交流達成重要共識，兩軍應開展交流合作，共同推動雙方關係穩下來、好起來。發展健康、穩定、可持續的兩軍關係，關鍵是美方要有正確的對華認知，前提是美方應切實尊重中方的核心利益和重大關切，重點是推進務實合作、增進相互了解。

通報強調了台灣和南海問題。劉振立提到，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整；美方應切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，謹言慎行，以實際行動維護地區和平穩定和中美關係大局。

據法新社，美軍參謀長聯席會議辦公室發表聲明稱，布朗與劉振立「討論了共同努力負責任地管控競爭、避免誤判、維持開放與直接溝通渠道的重要性」。布朗也「重申了與解放軍進行實質性對話，以減少誤解的可能性」。聲明提到，兩人還討論了「一些全球與地區安全問題」。

2022年8月，時任美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，中國軍方切斷了與美國軍方高層的交往和溝通。布朗與劉振立的此次通話，是上月三藩市「習拜會」後取得的成果之一。

美高官：盼明春重啟海事磋商機制

美國全國廣播公司引述五角大樓高級官員表示，布朗與劉振立通話「是非常重要的第一步，不是最後一步」，稱美國軍方正與中國就未來的接觸進行討論。兩國計劃舉行雙邊國防政策協調會談，並期望明年春季重啟中美海上軍事安全磋商機制會議。原定今年1月恢復的雙邊國防政策協調年度會談，在佩洛西訪台後被取消。

汪文斌：對美方緝毒請求採取行動

對於台灣問題，外交部發言人汪文斌昨稱，美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。「我們推進祖國統一大業的立場一以貫之，堅如磐石，不可撼動。中國終將統一，也必然統一。」

除了中美軍事對話恢復，汪文斌亦披露兩國禁毒工作進展。他說，中方向美方通報了涉美禁毒執法行動進展，對美方提出的案件線索核查請求進行了反饋並採取行動。中國近期持續推進芬太尼類物質及其前體化學品的專項治理行動，嚴厲打擊走私、製販、濫用芬太尼類物質違法犯罪活動，着手全面清查重點企業人員及設備，嚴密防範向境外走私、販運相關化學物質。

「恢復中美禁毒合作的進展來之不易，雙方應倍加珍惜。」汪文斌強調，希望美方拿出誠意，同中方相向而行。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676