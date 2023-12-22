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王毅警告再生事必堅決回應 菲稱盼雙方管控分歧防衝突

【明報專訊】中菲船舶日前在南海具主權爭議的仁愛礁附近碰撞，外長王毅20日應約同菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）通電話。王毅說，菲方若誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

馬納羅談及菲方對仁愛礁問題的看法，表示盼以雙方均能接受的方式管控好分歧，推動緊張局勢降溫，防止衝突。他並稱願本着誠意與中方加強對話，發揮好兩國海上問題溝通機制作用，共同尋求解決問題的辦法。

據外交部官網消息，王毅說，當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方改變了迄今的政策立場，背棄自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利。中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。王毅並奉勸菲方不要沿着錯誤的方向走下去，而應盡快回到正確的道路上來。當務之急是妥善處理和管控好當前海上局勢。

雙方同意盡早舉行南海問題雙邊磋商機制會議並為此積極創造條件。路透社報道，馬納羅21日形容此次通話為「坦率與坦誠的交流」。

菲防長：中國自己說的話僅自己相信

另據路透社報道，菲律賓防長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）周日則反駁中國指控菲律賓挑釁滋事的說法，表示只有北京才會相信自己說的話，他說：「事實上，世界上沒有一個國家明確支持他們對整個南海的主權聲索。」

相關字詞﹕南海 王毅 中菲關係

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