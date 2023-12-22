青海砂湧22死12失蹤 泥厚難用生命探測儀 靠通話信號搜救

甘肅積石山縣發生6.2級地震後，青海省民和縣的金田村和草灘村，因地震引發「砂湧」，大量房屋被淤泥包圍、冲毁。青海省應急廳公布，截至周三（20日）晚上8時56分，地震造成青海省海東市22人遇難、198人受傷，12人失聯。

198人受傷 泥沙4米厚矮房被淹

據「紅星新聞」報道，淤積在現場的泥沙約4米厚，低矮的平房被完全淹沒，兩層樓高的房屋一樓被淹沒，只有二樓露在地表。由於覆蓋地表的淤泥太厚，救援人員難以用生命探測儀或雷達尋找失聯者，國家消防救援局青海機動隊伍的隊員王律表示，地震發生10分鐘後，泥沙湧進村莊。在這10分鐘內，一些失聯村民給家人打出最後一通電話報平安。搜救隊就是根據通話信號留下的定位，設置了5個搜救點，再加上村民的指認，展開救援。

青海省民政廳表示，地震後各級民政部門加緊排查，將災區生活困難的家庭，納入低保和臨時救助範圍，向遇難家庭每戶發放4.2萬元（人民幣，下同）、受災家庭每戶發放2000至5000元救助，並提前發放明年第一季度低保和特困供養金，至今已向13戶遇難家庭發放54.6萬元救助金。

至於在震央所在的積石山縣，甘肅省抗震救災指揮部昨在發布會披露，積石山縣城供水、供氣已恢復正常，供熱已基本恢復。截至昨日，地震造成甘肅115人遇難，784人受傷。

中國地震台網中心資深工程師韓顏顏表示，由於強烈地殼震動，地下深處的含水沙土出現液化，這種液化沙層會在泥土空間中受擠壓，繼而直湧地表，形成「砂湧」現象。

地震「跟我何關係」 網紅失言捱轟

地震發生後，不少名人、民營企業等紛紛發起捐款、捐物資予災民。擁300萬粉絲女網紅「董事軒」在直播中笑稱，甘肅地震離她800公里遠，「跟我有什麼關係嗎？」此番言論引發網民炮轟。她最終在昨凌晨發道歉聲明，承認言辭不當，並為災區捐款5200元。

另外，昨凌晨4時許，積石山縣又發生4.1級地震，震源深度8公里。臨夏州的房屋內，有居民在睡覺時被震醒，震感明顯。