駐京周記：隱身的聖誕節 ／文：王佩凡

爭議減氣氛升 營銷方法避重就輕

去年聖誕節，全國各地剛到第一個「陽康」節點，根據貓眼票房數據統計，2022年全面解封後的第一個聖誕節，截止12月25日下午5時，24至25日全國總票房超過1億元人民幣，比2021年減少64%，比2017年減少85%。

「中國年輕人，還熱中於過洋節嗎？」一直都是熱門話題。「該不該過洋節」也一直在激烈爭論中，每逢情人節、感恩節、聖誕節都會被拿出來討論一番。儘管都屬於「洋節」，2月14日的情人節爭論多在「消費主義陷阱」，而聖誕節則是「文化滲透」。於是關於聖誕節的爭議才愈演愈烈。

「看完長津湖，不過聖誕節」，這句話最近又在社交媒體上流行起來。韓戰時期，聯合國軍為了回家過聖誕節，在戰場上對志願軍發起猛烈攻擊，有網民表示「過聖誕節就是對先烈的侮辱」，得到了許多人的贊同。

網民有忌過洋節 有稱毋須故步自封

今年雲南某商圈率先打出了「不過聖誕節」的口號，要求商户「不過聖誕節、平安夜等國外傳統節日，不出售禮物、賀卡、平安果等；不以過節為名在商場、店舖內懸掛節日裝飾物品」。網民們又分成了兩派，一派贊成商圈做法，認為中國人不應該過洋節，尤其是有宗教性質的洋節，另外一派則表示過洋節才是文化自信的表現，不需要故步自封。

於是在這樣的氛圍中，聖誕老人也變成「You know who」的存在，卻不想連淘寶「當季上新」的聖誕樹賣家都已賣出上萬件聖誕樹。狂歡的人在狂歡的路上，抵制的人裹緊了衣服。兩方都無法說服對方，只好互不打擾。

而無論是在平安夜吃一口蘋果，還是在農曆新年包一頓餃子，也都是個人自由。不過今年不止「聖誕節」，因為今年內地「調休」的原因，一直都放假的中國傳統節日除夕，今年也取消了休假。有網民則戲稱：「過什麼聖誕，不放假的節日都不過！」

駐京記者 王佩凡