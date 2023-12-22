賴把疑違建老家交公益信託 藍批「推拖」 柯質疑沒先例

據中央社報道，台國安局昨表示，考量副總統賴清德已宣布要將萬里老家交付公益信託，並作為礦工紀念館使用，即不屬於特種勤務條例規定的安全維護對象住居所，將依法辦理後續區域警衛安全維護撤收等事宜。

民進黨總統候選人賴清德前天在電視政見發表會上針對萬里老家爭議表示，最近因為其房子的問題，讓礦區居民擔心安身立命的房子被視為違建遭拆除，他感到過意不去。他說，有責任協助找出一條道路，保障礦區居民居住權益，在礦區居住權獲得保障之後，為了紀念礦工對當年經濟的貢獻，願意把房子交付公益信託，優先作為礦工生活紀念館。

對此，趙少康昨出示辭職書並稱，賴清德基本上就是在推拖，賴清德只要把老家捐作公益，他立刻在辭職書簽名、辭去中廣董事長。「只要他捐我立刻辭」，他每天都會催，看賴清德什麼時候真的要捐作公益。

農地疑違規使用 柯稱補繳稅

柯文哲近日被指農地違規使用，他昨受訪表示，農地是近兩年才作為遊覽車停車場，不過他會補繳所得稅，捐出租金所得也沒問題，並請不分區立委提名人黃國昌找律師擔任第三者協助處理。

對於賴清德拋出願把萬里老家交付公益信託，優先作為「礦工生活紀念館」；柯文哲說，違建能否公益信託要查一下，應該沒有先例。

（綜合報道）

（台灣大選）