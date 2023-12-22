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台大選月起 陸削ECFA關稅減讓 涵12石化產品 民進黨批「政治目的大於經濟目的」

【明報專訊】距台灣大選僅剩20多天，大陸再度出招。繼上周公布對台貿易壁壘調查結果，大陸國務院關稅稅則委員會昨日宣布，自明年元旦（2024年1月1日）起中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA） 12項石化產品關稅減讓，並指台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性禁止、限制措施違反ECFA規定。國台辦強調，兩岸可在「九二共識」基礎上協商解決經貿關係問題。民進黨政府批評陸方此舉「政治目的大於經濟目的」，直指目的是介選。

國務院關稅稅則委員會周三宣布，鑑於台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制措施，違反ECFA規定，決定中止對台灣地區部分產品的關稅減讓。自明年元旦起，原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。另稱希望台灣採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。

附件的相關產品包含丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。

國務院台辦發言人朱鳳蓮昨表示，民進黨長期對大陸產品出口採取歧視性禁止，支持相關主管部門採取中止ECFA部分產品關稅減讓措施，希望兩岸雙方可在「九二共識」基礎上，協商兩岸經貿關係中的各類問題。

陸盼九二共識基礎協商 台：願在WTO

在台灣，中央社引述台行政院長陳建仁昨表示，大陸貿易壁壘調查過程「缺乏公開、透明，扭曲事實，片面判斷台灣違反世界貿易組織（WTO）及ECFA規範，調查報告時間又刻意安排，顯見政治目的大於經濟目的，實屬經濟脅迫」。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮表示，倘大陸有誠意，台灣願意在WTO架構下協商此議題。陸委會則提出「嚴厲譴責」，指北京一再利用各種手段「介選」，試圖影響台灣選民的投票行為，奉勸中共不要再進一步傷害兩岸關係。台國發會主委龔明鑫說，ECFA佔台灣整體出口低於4%，對經濟衝擊有限；經濟部則表示將加碼補助受影響業者。

侯友宜：嚴重傷害台人情感

國民黨總統候選人侯友宜昨表示，陸方此舉將嚴重傷害台灣人民情感，無助於兩岸之間的善意交流，他主張應該盡速在ECFA爭議協商架構內協商，亦批評民進黨政府就大陸貿易壁壘調查「放着8個月沒動作」，強調這突顯兩岸溝通重要性。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿則認為，這是一種用經濟來「介選」的概念，用較溫的方式，加溫人民對兩岸關係的隱憂，進而影響台灣選舉。

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相關字詞﹕國台辦 侯友宜 台灣大選 兩岸經貿

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