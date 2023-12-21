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粵擬建深圳國際化大都市圈 莞惠納入

【明報專訊】廣東省政府網站昨（20日）發布廣東五大都市圈發展規劃，明確至2035年發展「路線圖」。其中深圳都市圈以深圳市為中心，由深圳、東莞、惠州全域和深汕特別合作區組成，土地面積約16,273平方公里，要建成具有較高國際知名度的國際化大都市圈。

央廣網報道，此次發布的五大都市圈發展規劃，分別為廣州、深圳、珠江口西岸、汕潮揭、湛茂都市圈。據規劃，深圳都市圈包括深圳、東莞、惠州及深汕特別合作區，規劃提出打造粵港澳大灣區核心增長極、高質量發展先鋒典範和開放包容的世界窗口；到2030年綜合經濟實力躍上新的大台階，常住人口城鎮化率超過93%。

另設廣州珠西潮汕湛茂圈

廣州都市圈包括廣州、佛山，以及肇慶端州區、鼎湖區、高要區、四會市，清遠清城區、清新區、佛岡縣。規劃提出以廣佛同城化為引領，推進廣清一體化，打造全省高質量發展主引擎、全國高質量同城化示範區、全國製造業和服務業融合發展典範區。

珠江口西岸都市圈包括珠海、中山、江門、陽江，建成具全球影響力的先進裝備製造基地、高水平開放合作新高地、宜居宜業宜遊的高質量發展區域。粵東汕潮揭都市圈包括汕頭、潮州、揭陽，梅州都市區為聯動發展區，推進汕、潮、揭3市同城化發展，到2030年常住人口約1400萬人。粵西湛茂都市圈則是推動湛江協同茂名一體化發展，成為國家西部陸海新通道的門戶樞紐。

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