首政見會 藍綠白兩岸「戰和」展攻防 侯質問棄台獨否 賴：選總統均台獨，難不成你們選特首？

【明報專訊】台灣2024總統大選首場電視政見發表會昨晚（20日）登場，3名總統候選人就兩岸議題攻防。民眾黨總統候選人柯文哲強調任台北市長期間和大陸有成功打交道經驗，「從未讓台灣權益受損」；國民黨總統候選人侯友宜重申今屆大選就是「戰爭與和平」，直接質問民進黨總統候選人賴清德是否放棄台獨主張；賴清德則質疑侯、柯接受「九二共識」、主張兩岸一家親，強調在北京眼中「參選總統通通都是台獨」，反問「難不成你們在選特首？」
政見發表會昨晚7時在民視登場，抽籤的發言順序為侯友宜、賴清德、柯文哲。中央社報道，侯友宜身穿深色西裝、藍色領帶，並別上青天白日滿地紅旗胸章；柯文哲也在領口別上同款胸章和「KP（柯P）」章，他穿深色西裝、戴深色斜紋領帶；賴清德穿白色襯衫、深藍色西裝外套、繫紫色領帶。
侯：民進黨執政下戰爭趨近
公辦政見發表會非辯論形式，不過每名候選人分3輪、每輪10分鐘方式發言，仍有言辭攻防空間。首輪發言聚焦兩岸，侯友宜說賴清德曾多次主張台獨，民進黨執政下，戰爭愈來愈近，和平愈來愈遠，問賴清德是否願意在此公開放棄台獨主張、承諾終結民進黨台獨黨綱。
賴清德則表示，願在對等尊嚴前提下，敞開大門和大陸交流合作，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權不容侵犯併吞」，又質疑侯、柯接受「九二共識」、主張兩岸一家親，「將國家安全寄託在侵略者的善意」，他更說「別傻傻跟着中國定義台獨」，稱在北京眼中參選總統通通都是台獨，反問「難不成你們在選特首」？
賴清德還表示，在北京尚未放棄武統前，要強化全民保家衛台的意識，強化防務、經濟以及和民主陣營的合作，以備戰來避戰。
任市長成功與陸打交道
柯：從未讓台權益受損
柯文哲則主張「台灣自主、兩岸和平」，維持現有的民主、自由政治制度與生活方式，願意在對等、尊嚴前提下展開交流，他強調辦過雙城論壇、世大運，具備和大陸打交道經驗，從未讓台灣權益受損，表示將以「五個互相」與對岸互動，互相認識、了解、尊重、合作、諒解，找出彼此可接受方案。
經濟社會和政改等議題方面，柯文哲主攻財政紀律，侯友宜批綠貪腐，賴清德表示願把近日老家有違建爭議的房子交付公益信託。
賴清德又批趙少康「把副總統當成總統在選」，提出的政見侯友宜照單全收；「藍白合」也證明不過是「聯合次要的敵人，打擊主要的敵人」。
民調綠領先藍1.2百分點
3組候選人共有4場公辦電視政見發表會、兩場民間辯論會。ETtoday昨公布最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度35.9%、國民黨「侯康配」34.7%、民眾黨「柯盈配」支持度 19.6%。按該機構調查藍綠候選人支持度差距進一步縮小至1.2個百分點，選情膠着。不分區立委支持度以國民黨35%最高、民進黨31.3%次之、民眾黨14.5%第三。
綜合報道
（台灣大選）
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