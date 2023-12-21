首政見會 藍綠白兩岸「戰和」展攻防 侯質問棄台獨否 賴：選總統均台獨，難不成你們選特首？

政見發表會昨晚7時在民視登場，抽籤的發言順序為侯友宜、賴清德、柯文哲。中央社報道，侯友宜身穿深色西裝、藍色領帶，並別上青天白日滿地紅旗胸章；柯文哲也在領口別上同款胸章和「KP（柯P）」章，他穿深色西裝、戴深色斜紋領帶；賴清德穿白色襯衫、深藍色西裝外套、繫紫色領帶。

侯：民進黨執政下戰爭趨近

公辦政見發表會非辯論形式，不過每名候選人分3輪、每輪10分鐘方式發言，仍有言辭攻防空間。首輪發言聚焦兩岸，侯友宜說賴清德曾多次主張台獨，民進黨執政下，戰爭愈來愈近，和平愈來愈遠，問賴清德是否願意在此公開放棄台獨主張、承諾終結民進黨台獨黨綱。

賴清德則表示，願在對等尊嚴前提下，敞開大門和大陸交流合作，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權不容侵犯併吞」，又質疑侯、柯接受「九二共識」、主張兩岸一家親，「將國家安全寄託在侵略者的善意」，他更說「別傻傻跟着中國定義台獨」，稱在北京眼中參選總統通通都是台獨，反問「難不成你們在選特首」？

賴清德還表示，在北京尚未放棄武統前，要強化全民保家衛台的意識，強化防務、經濟以及和民主陣營的合作，以備戰來避戰。

任市長成功與陸打交道

柯：從未讓台權益受損

柯文哲則主張「台灣自主、兩岸和平」，維持現有的民主、自由政治制度與生活方式，願意在對等、尊嚴前提下展開交流，他強調辦過雙城論壇、世大運，具備和大陸打交道經驗，從未讓台灣權益受損，表示將以「五個互相」與對岸互動，互相認識、了解、尊重、合作、諒解，找出彼此可接受方案。

經濟社會和政改等議題方面，柯文哲主攻財政紀律，侯友宜批綠貪腐，賴清德表示願把近日老家有違建爭議的房子交付公益信託。

賴清德又批趙少康「把副總統當成總統在選」，提出的政見侯友宜照單全收；「藍白合」也證明不過是「聯合次要的敵人，打擊主要的敵人」。

民調綠領先藍1.2百分點

3組候選人共有4場公辦電視政見發表會、兩場民間辯論會。ETtoday昨公布最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度35.9%、國民黨「侯康配」34.7%、民眾黨「柯盈配」支持度 19.6%。按該機構調查藍綠候選人支持度差距進一步縮小至1.2個百分點，選情膠着。不分區立委支持度以國民黨35%最高、民進黨31.3%次之、民眾黨14.5%第三。

綜合報道

（台灣大選）