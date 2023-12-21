習晤米舒斯京 倡深化中俄經貿能源合作

新華社報道，米舒斯京表示，前天雙方舉行俄中總理第28次定期會晤，俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感滿意。俄羅斯衛星通訊社報道，米舒斯京表示今年俄中經貿合作克服了困難挑戰，兩國已完全轉向使用本國貨幣結算。「90%以上的款項都是以盧布和人民幣支付。」

聯合公報指商北極合作

昨公布的〈中俄總理第28次定期會晤聯合公報〉指出，雙方商定要加強北極建設性合作、推進北極航道航運開發相關各領域合作，繼續研究利用自動駕駛技術開展貨物跨境運輸合作，共同打擊威脅雙方國家社會安全的違法信息在網絡傳播，進一步深化在大科學裝置、核物理等基礎研究領域的互利合作。

同時，明年內簽署中俄關於建立東北虎跨境自然保護地的協議，商定批准黑瞎子島聯合保護開發的統一構想，加快協商中俄船隻在黑瞎子島地區周圍水域航行協定，同朝鮮就中國船經圖們江下游出海航行事宜開展建設性對話，繼續研究在俄羅斯遠東及其他地區建立中俄農業合作試驗示範區，商定交換雙方感興趣的檔案複製件等。

中俄聯合軍事行動增

美印太司令：非常關注

另邊廂，據美聯社報道，美國印太司令部司令阿基利諾（John C. Aquilino）周一表示，他對中國和俄羅斯在印太地區增加的聯合軍事行動「非常關注」，並表示在莫斯科發動的烏克蘭戰爭期間，嚴重關切中俄日益增加的軍事活動。