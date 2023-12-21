明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

習晤米舒斯京 倡深化中俄經貿能源合作

【明報專訊】國家主席習近平昨（20日）在北京會見俄羅斯總理米舒斯京時表示，維護好、發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益作出的戰略選擇。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展道路；強調雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通優勢，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

新華社報道，米舒斯京表示，前天雙方舉行俄中總理第28次定期會晤，俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感滿意。俄羅斯衛星通訊社報道，米舒斯京表示今年俄中經貿合作克服了困難挑戰，兩國已完全轉向使用本國貨幣結算。「90%以上的款項都是以盧布和人民幣支付。」

聯合公報指商北極合作

昨公布的〈中俄總理第28次定期會晤聯合公報〉指出，雙方商定要加強北極建設性合作、推進北極航道航運開發相關各領域合作，繼續研究利用自動駕駛技術開展貨物跨境運輸合作，共同打擊威脅雙方國家社會安全的違法信息在網絡傳播，進一步深化在大科學裝置、核物理等基礎研究領域的互利合作。

同時，明年內簽署中俄關於建立東北虎跨境自然保護地的協議，商定批准黑瞎子島聯合保護開發的統一構想，加快協商中俄船隻在黑瞎子島地區周圍水域航行協定，同朝鮮就中國船經圖們江下游出海航行事宜開展建設性對話，繼續研究在俄羅斯遠東及其他地區建立中俄農業合作試驗示範區，商定交換雙方感興趣的檔案複製件等。

中俄聯合軍事行動增

美印太司令：非常關注

另邊廂，據美聯社報道，美國印太司令部司令阿基利諾（John C. Aquilino）周一表示，他對中國和俄羅斯在印太地區增加的聯合軍事行動「非常關注」，並表示在莫斯科發動的烏克蘭戰爭期間，嚴重關切中俄日益增加的軍事活動。

相關字詞﹕產業鏈 中俄關係 米舒斯京 習近平

上 / 下一篇新聞