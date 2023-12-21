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災民多夢中驚醒 有一夜失8親人

【明報專訊】積石山縣6.2級地震，災區村民大多在房屋劇烈晃動中被驚醒，在零下十幾度的氣溫，有村民為逃生，連睡褲都來不及穿。有村民僥倖躲過一劫，卻獲悉8名親人在地震中遇難。有在福建打工的村民致電同村人關顧家人，村民查看發現，其一家四口被埋遇難。

《瀟湘晨報》昨報道，積石山縣的馬女士家距震央約37公里，「之前沒有任何預警預告。我當時已經睡着了，睡夢中感覺地動山搖，直接被震醒來的，發現整棟樓都在劇烈晃動」。她表示，「鄰居有人受傷去世，我家也有親戚受傷或去世，老人小孩都有。」

新華社引述震中積石山縣大河家鎮居民索艷表示，地震時正和祖母在4樓家中，周圍一切開始東倒西歪。索艷過去也經歷過地震，「以前最多就是窗戶在嘩啦啦地響，但這次好像會直接把人推倒、撞倒，感覺就是天塌了」。她摸黑找到手機，打開電筒把祖母從牀上扶起一起跑下樓，終於躲過一劫，但身邊至少有8名親戚遇難。索艷說，有的前兩天還曾聊天，一夜之間就沒了。

在外打工者致電同村

知一家四口活埋遇難

大河家鎮村民丁小龍亦被強烈晃動驚醒，他和家人逃到戶外後，接到同村一名在福建廈門打工的村民致電，請他幫忙看一下家人。丁查看時，發現該村民家的房屋已倒塌，家中4人被埋。丁連忙喊村民救人，但救出時4人已全部遇難。

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