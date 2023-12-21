明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

甘肅震區搭營 10萬災民無屋度寒冬 罹難者增至134 泥掩兩村續尋失聯13人

【明報專訊】甘肅臨夏市積石山縣6.2級地震，兩省昨（20日）增至134人遇難、968人受傷，逾10萬災民轉移安置，當地最低氣溫達零下18℃，災民如何度過冬季備受關注。官方昨宣布甘肅省內救援工作在地震發生後15小時已基本結束，工作重點轉為傷者救治和災民生活安置；青海救援未停，海東市民和縣因地震引發「砂湧」，泥掩兩村多屋，救援人員持續挖掘尋找13名失蹤者。

新華社報道，甘肅省抗震救災指揮部昨通報，12月18日晚上11時59分積石山地震後，截至19日下午3時，甘肅救援工作已基本結束，該省統計有113人死亡，782傷。全省超過15萬間房屋損毁，當局共轉移安置87,076人。

中央撥1億黨費賑災

青海則通報海東市有21人遇難，186人受傷，13人失蹤；民和縣共安置21,662名災民。目前兩省受損公路已全部搶通，災區恢復供電，當局緊急調撥帳篷、棉被、摺疊牀和生活物資保證災民生活。中央財政下達2.2億元（人民幣，下同）支持災區做好農業及水利救災工作；中組部也從代中央管理黨費中，劃撥1億元用於支持抗震救災。

漫村泥漿凍結 挖掘機清淤

地震引發青海民和縣中川鄉發生砂湧現象，金田村和草灘村大量房屋被淤泥包圍、冲毁。《海東日報》報道，因天氣寒冷，淤泥處於半凍結狀態，救援人員一邊用石塊、木柴等在砂湧中鋪出一條救生通道，一邊用挖掘機清理淤泥。

地震發生不久，高達3米的濃稠泥漿漫入村莊。《南方都市報》引述金田村村民楊忠強憶述，「車在前面開，『泥石流』在後面追」，被地震驚醒的他，連衣服鞋子也沒來得及穿就往屋外跑。跑到外面，他看到一股「泥石流」在從離他們五十米外的地方移來，鄰居們都叫喊「快跑」。村裏有3戶人家13個人沒跑出來，其中包括一名回娘家的孕婦。青壯村民都加入挖掘救人，表示「能救出來一個就是一個」。

砂湧也引起傳言稱將有更大餘震。中國地震台網中心高級工程師韓顏顏稱，砂湧現象是因為地震引發地下深處的含水沙土液化，在地殼擠壓作用下，沿着通道直達地表，與餘震沒有直接關係。當局也嚴查網絡謠言，臨夏兩名網民編造發布「還有一次8.2級劇烈餘震」，二人被警方行政拘留5日。

兩網民造謠餘震遭行拘

昨在北京會見國家主席習近平的俄羅斯總理米舒斯京表示，俄方願根據中方需要提供救援幫助，習近平感謝好意，但強調「目前災區的救援力量和物資是充足的，當地人民群眾的基本生活是有保障的」。外交部發言人昨也通報，數十個國家的領導人及政府，就甘肅地震向習近平及中方表達慰問。本港各界亦向災區捐款，包括馬會、李嘉誠基金會各捐2000萬港元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞