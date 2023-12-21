甘肅震區搭營 10萬災民無屋度寒冬 罹難者增至134 泥掩兩村續尋失聯13人

新華社報道，甘肅省抗震救災指揮部昨通報，12月18日晚上11時59分積石山地震後，截至19日下午3時，甘肅救援工作已基本結束，該省統計有113人死亡，782傷。全省超過15萬間房屋損毁，當局共轉移安置87,076人。

中央撥1億黨費賑災

青海則通報海東市有21人遇難，186人受傷，13人失蹤；民和縣共安置21,662名災民。目前兩省受損公路已全部搶通，災區恢復供電，當局緊急調撥帳篷、棉被、摺疊牀和生活物資保證災民生活。中央財政下達2.2億元（人民幣，下同）支持災區做好農業及水利救災工作；中組部也從代中央管理黨費中，劃撥1億元用於支持抗震救災。

漫村泥漿凍結 挖掘機清淤

地震引發青海民和縣中川鄉發生砂湧現象，金田村和草灘村大量房屋被淤泥包圍、冲毁。《海東日報》報道，因天氣寒冷，淤泥處於半凍結狀態，救援人員一邊用石塊、木柴等在砂湧中鋪出一條救生通道，一邊用挖掘機清理淤泥。

地震發生不久，高達3米的濃稠泥漿漫入村莊。《南方都市報》引述金田村村民楊忠強憶述，「車在前面開，『泥石流』在後面追」，被地震驚醒的他，連衣服鞋子也沒來得及穿就往屋外跑。跑到外面，他看到一股「泥石流」在從離他們五十米外的地方移來，鄰居們都叫喊「快跑」。村裏有3戶人家13個人沒跑出來，其中包括一名回娘家的孕婦。青壯村民都加入挖掘救人，表示「能救出來一個就是一個」。

砂湧也引起傳言稱將有更大餘震。中國地震台網中心高級工程師韓顏顏稱，砂湧現象是因為地震引發地下深處的含水沙土液化，在地殼擠壓作用下，沿着通道直達地表，與餘震沒有直接關係。當局也嚴查網絡謠言，臨夏兩名網民編造發布「還有一次8.2級劇烈餘震」，二人被警方行政拘留5日。

兩網民造謠餘震遭行拘

昨在北京會見國家主席習近平的俄羅斯總理米舒斯京表示，俄方願根據中方需要提供救援幫助，習近平感謝好意，但強調「目前災區的救援力量和物資是充足的，當地人民群眾的基本生活是有保障的」。外交部發言人昨也通報，數十個國家的領導人及政府，就甘肅地震向習近平及中方表達慰問。本港各界亦向災區捐款，包括馬會、李嘉誠基金會各捐2000萬港元。

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