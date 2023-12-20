畢生「為法治吶喊」 法學界良心江平病逝

享年92 中國政法大學永遠校長

中國政法大學在官網發布訃告，「我國著名法學家、法學教育家，新中國民商法學的主要奠基人之一，中國政法大學原校長、終身教授、博士生導師江平先生，因病醫治無效，於2023年12月19日12時28分在北京逝世，享年94歲（虛歲）」，本周六（23日）上午在北京八寶山殯儀館舉行遺體告別儀式。

公開資料顯示，江平生於1930年12月28日，浙江寧波人，1948至1949年就讀於燕京大學新聞系，1951年入讀莫斯科大學法律系，1956年畢業；回國後任職北京政法學院（中國政法大學前身）民法教研室，從事民商法教學和研究工作。

編《民法典》 撐八九學運民主要求

江平1983年至1990年歷任中國政法大學副校長、校長，第七屆全國人大常委會委員、全國人大法律委員會副主任。江平是《民法典》編纂負責人，《物權法》專家起草小組負責人。江平2001年10月被授予中國政法大學「終身教授」稱號，他稱自己無法退休，其社會使命是「為法治吶喊」，「吶喊總是能起到一些作用」。

在中國政法大學的歷任校長中，江平有「民主校長」之稱。他1988年6月履新校長，1989年六四事件之後，1990年2月去職。前學運領袖王丹在X平台憶述，江平在八九學運中堅定支持學生的民主要求，八九之後，「江平先生猶如黑暗中的一盞明燈，繼續不遺餘力地為民主法治發聲」。資深傳媒人高瑜在X平台稱，感謝江平培養出莫少平、浦志強一批優秀法律界人士。北京仲裁委員會原副主任王紅松稱，「江老師就像是一面追求獨立、追求真理的旗幟」。

「只向真理低頭」 籲知識人勿畏強權

早年在一篇題為「八十自述：我為什麼要吶喊」的文章，江平寫道，作為知識分子固然不能屈從權力，在一定程度上，也不能討好甚至屈從輿論。江平認為政治運動遺下最大問題，就是培養不敢說真話的習慣，他常自言「只向真理低頭」，「我想我所言的言論，都是經過我獨立思考後才發出的」。