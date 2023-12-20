明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

畢生「為法治吶喊」 法學界良心江平病逝

【明報專訊】中國法學泰斗江平昨中午在北京病逝，享年92歲。江平在內地法學界享有盛譽，被譽為法學界的「良心」、中國政法大學「永遠的校長」，他的人生格言是「只向真理低頭」。

享年92 中國政法大學永遠校長

中國政法大學在官網發布訃告，「我國著名法學家、法學教育家，新中國民商法學的主要奠基人之一，中國政法大學原校長、終身教授、博士生導師江平先生，因病醫治無效，於2023年12月19日12時28分在北京逝世，享年94歲（虛歲）」，本周六（23日）上午在北京八寶山殯儀館舉行遺體告別儀式。

公開資料顯示，江平生於1930年12月28日，浙江寧波人，1948至1949年就讀於燕京大學新聞系，1951年入讀莫斯科大學法律系，1956年畢業；回國後任職北京政法學院（中國政法大學前身）民法教研室，從事民商法教學和研究工作。

編《民法典》 撐八九學運民主要求

江平1983年至1990年歷任中國政法大學副校長、校長，第七屆全國人大常委會委員、全國人大法律委員會副主任。江平是《民法典》編纂負責人，《物權法》專家起草小組負責人。江平2001年10月被授予中國政法大學「終身教授」稱號，他稱自己無法退休，其社會使命是「為法治吶喊」，「吶喊總是能起到一些作用」。

在中國政法大學的歷任校長中，江平有「民主校長」之稱。他1988年6月履新校長，1989年六四事件之後，1990年2月去職。前學運領袖王丹在X平台憶述，江平在八九學運中堅定支持學生的民主要求，八九之後，「江平先生猶如黑暗中的一盞明燈，繼續不遺餘力地為民主法治發聲」。資深傳媒人高瑜在X平台稱，感謝江平培養出莫少平、浦志強一批優秀法律界人士。北京仲裁委員會原副主任王紅松稱，「江老師就像是一面追求獨立、追求真理的旗幟」。

「只向真理低頭」 籲知識人勿畏強權

早年在一篇題為「八十自述：我為什麼要吶喊」的文章，江平寫道，作為知識分子固然不能屈從權力，在一定程度上，也不能討好甚至屈從輿論。江平認為政治運動遺下最大問題，就是培養不敢說真話的習慣，他常自言「只向真理低頭」，「我想我所言的言論，都是經過我獨立思考後才發出的」。

上 / 下一篇新聞