寒流再襲中東部 多地低溫破紀錄

多地低歷史同期至少5℃

0℃線達今冬最南

中央氣象台預計，河南、湖北、安徽等地部分地區還有凍雨，威脅電力交通。經常出現凍雨的貴州，已有45個縣（市區）出現電線積冰。山西垣曲縣4條輸電線路上周三（13日）晚因凍雨發生故障，導致全縣停電，山西省政府新聞辦昨通報，前晚已搶通第二條受損輸電線路220千伏桐垣Ⅱ線，可通電。

今明兩天，東北、華北、黃淮等地部分地區温度跌至歷史低點，哈爾濱今日最高氣温-21℃；南京明日最高氣温0℃。安徽郎溪和江蘇宜興降雪量逾10毫米，達至暴雪級別。

另據新華社消息，國家氣候中心最新監測結果顯示，此次厄爾尼諾事件已達峰值期，將持續至明年1月。

氣象專家提醒，未來一段時間中東部氣温持續偏低，公眾需關注氣温變化，做好保暖禦寒措施。低温大風天氣導致風寒效應明顯，易引發心腦血管疾病和流感等冬季高發疾病，公眾需及時做好相關防護工作。