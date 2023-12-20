強度較弱死傷反多 專家：村屋抗震差人口密

中國地震局地球物理研究所特聘專家高孟潭對中新社表示，這次地震引起的地面震動非常強烈，造成山體崩塌和滑坡也較嚴重，正是逆衝型地震的特點。震央所在區域位於青藏高原東北緣，受歐亞板塊與印度板塊長期擠壓，逆衝型斷裂分佈廣泛。

逆衝型地震 汶川地震典型

2008年四川汶川8級地震是有儀器紀錄以來全球最大逆衝型地震。逆衝型地震通常發生在地殼內的俯衝帶、造山帶和板塊邊界附近。這些區域的地殼受強烈壓力，導致地殼內部岩石變形。當岩石受壓超過其強度極限，就會突然斷裂，釋放大量能量，從而引發地震。逆衝型地震的能量釋放過程或較緩慢，導致地震持續時間較長，餘震較多。

另據央廣網報道，地震前兩天，積石山縣民眾發現大量烏鴉聚集在城區低空，被網民視為地震先兆。

中國地質科學院研究員蘇德辰教授稱，從科學角度而言，目前還未證實動物反常反應與地震之間具必然聯繫，不能說烏鴉聚集是地震徵兆，而且烏鴉逢冬天都較喜歡飛到城裏聚集。