強度較弱死傷反多 專家：村屋抗震差人口密

【明報專訊】甘肅積石山縣此次6.2級地震，震級不算大，但造成嚴重傷亡和損毁。央視昨引述中國地震局建築物破壞機理與防禦重點實驗室辦公室主任周洋分析，主要是震源深度淺，震區人口相對密集，地震發生在深夜人處於休息狀態來不及躲避，而且鄉村地區房屋缺乏抗震設計等因素導致。
中國地震局地球物理研究所特聘專家高孟潭對中新社表示，這次地震引起的地面震動非常強烈，造成山體崩塌和滑坡也較嚴重，正是逆衝型地震的特點。震央所在區域位於青藏高原東北緣，受歐亞板塊與印度板塊長期擠壓，逆衝型斷裂分佈廣泛。
逆衝型地震 汶川地震典型
2008年四川汶川8級地震是有儀器紀錄以來全球最大逆衝型地震。逆衝型地震通常發生在地殼內的俯衝帶、造山帶和板塊邊界附近。這些區域的地殼受強烈壓力，導致地殼內部岩石變形。當岩石受壓超過其強度極限，就會突然斷裂，釋放大量能量，從而引發地震。逆衝型地震的能量釋放過程或較緩慢，導致地震持續時間較長，餘震較多。
另據央廣網報道，地震前兩天，積石山縣民眾發現大量烏鴉聚集在城區低空，被網民視為地震先兆。
中國地質科學院研究員蘇德辰教授稱，從科學角度而言，目前還未證實動物反常反應與地震之間具必然聯繫，不能說烏鴉聚集是地震徵兆，而且烏鴉逢冬天都較喜歡飛到城裏聚集。