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甘肅深夜6.2級震 127死 零下15℃減生機 地底「砂湧」埋村

【明報專訊】甘肅省臨夏州積石山縣周一（18日）深夜11時59分發生6.2級淺層地震，震源深度10公里，截至昨日造成甘肅和相鄰青海兩省共127人遇難、700多人受傷，甘肅逾15萬間房屋損毁，青海民和縣村莊遭罕見「砂湧」淹埋，20人失蹤。現場夜晚低至零下15℃，嚴寒阻礙救援工作，更降低被困者生還機會。國家主席、軍委主席習近平指示全力搜救，解放軍及武警已派部隊救災。

新華社報道，昨日傍晚，兩省災區的電力和通訊已搶修完成，重災區積石山縣大河家鎮大河村廣場搭建逾百頂安置帳篷，正發放各方運來的物資。

農村重災區 料有5級餘震

積石山縣城海拔2300米，預料未來數天仍可能發生5級餘震。一名業內人士稱，「地震發生在夜間凌晨，正是氣溫低值，黃金救援時間或因低溫大幅縮短」。地震造成甘肅113人遇難，536人受傷，155,393間房屋損毁。甘肅重災區集中在農村，傷亡多為村民。大河家鎮陳家村村支書陳文表示，目前全村逾八成房屋損毁不能入住。

青海海東市14人因災死亡，198人受傷，民和、循化、化隆等縣區有部分房屋倒塌。在遭遇「砂湧」的民和中川鄉金田村和草灘村，主要道路幾乎全被泥土堵塞，金田村36戶房屋被掩埋，中川鄉已知20人失聯。

習指示全力救 張國清赴災區

央視引述中國地震台網中心高級工程師韓顏顏表示，這次地震引發民和縣中川鄉出現「砂湧」，即地殼震動導致地下深處的含水沙土出現強烈液化現象，沿着通道被擠壓到地表。由於現場淤泥量過大、非常鬆軟，清淤搜救困難。當地水壩亦被衝毁，昨日暫停供水。

習近平作出指示，要全力搜救，及時救治傷者，最大限度減少傷亡，防範次生災害，盡快組織調撥救援物資，請國務院派工作組前往災區指導救災工作，解放軍、武警部隊要積極配合地方救災。根據習近平指示和總理李強要求，國務院副總理張國清昨晨率國務院工作組趕赴地震災區指導。

財政部、應急管理部向兩省預撥中央自然災害救災資金2億元。騰訊、小米、京東、比亞迪、網易和蘋果等科企相繼宣布捐款賑災，國貨運動品牌安踏、李寧、特步和鴻星爾克等也紛紛捐錢捐物資，春秋、吉祥兩間民營航司宣布免費承運救災隊伍和物資，大批明星藝人亦宣告捐款。

台稱已備搜救隊 願馳援

本港入境處昨稱，未接獲港人求助。正在北京的特首李家超表示，對遇難同胞表示哀悼，已指示特區政府相關部門密切留意災情，透過賑災基金提供適切支援。台灣總統蔡英文昨用簡體字在社交平台X發文致以慰問，並稱台灣願提供必要協助；台消防署完成160名搜救隊成員、4隻搜救犬及約13噸的各式搜救裝備整備，待大陸提出支援請求，就能專機馳援。

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