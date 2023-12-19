劫殺7人逃亡廿年 勞榮枝遭處死

伙男友3年犯4案 最高法指主犯

新華社報道，最高人民法院覆核確認：1996年至1999年間，被告勞榮枝與其情人法子英（已另案核准並執行死刑）共謀搶劫等，由勞在娛樂場所從事陪侍服務，物色受害人，與法一起施暴，劫取他人財物或綁架他人勒索財物。二人在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市犯下4宗搶劫、故意殺人、綁架，共殺害7人。

最高法院認為，勞榮枝伙同罪犯法子英故意非法剝奪他人生命，已構成故意殺人罪；為非法佔有，以暴力、威脅手段劫取財物，又構成搶劫罪；為勒索財物，綁架他人，更構成綁架罪。兩人精心預謀，周密策劃，分工明確，相互配合。勞榮枝始終積極主動，作用至為重要，屬主犯，應按其所參與的全部犯罪處罰。

最高法院更指，勞榮枝案情惡劣，手段殘忍，主觀惡性深，危險性和社會危害大，罪行及後果嚴重，對其所犯數罪應予併罰。第一審判決、第二審裁定認定事實清楚，證據確實，定罪準確，量刑適當。

據此，最高法院核准江西省高級法院維持第一審對勞榮枝以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身；以搶劫罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收全部個人財產；以綁架罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收全部個人財產。

受害人女：難撫傷痛 將墳前告死訊

另據《南方都市報》報道，案件受害者之一、「小木匠」陸中明家屬代理律師劉靜潔表示，對家屬來說「算是一顆心放下來了」。「小木匠」女兒在社交平台表示，勞榮枝之死，並不能彌補對她家帶來的痛苦和傷害；她將與家人去父親墳前轉告其死訊，讓父親安息。