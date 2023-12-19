微信投資直播 禁教炒股展陰陽燭

視頻直播講股愈趨普遍，包括投資顧問、分析師，甚至一些獲稱「民間股神」的一般投資者，都會以本身機構名義或個人帳號，以直播發布投資意見甚至建議。據《證券時報》報道，新被標準加強對「金融科普類直播」主播科普講解金融相關知識（包括但不限於股票、債券、基金、銀行、保險、信託等）的監管。

券商稱影響小 料波及諮詢機構KOL

「准入標準」提到4項主要規範。第一，列明主播規則，金融科普類直播必須向平台提交申請以審核（有效期一年），必須有真人出鏡；直播賬號僅限申請者本人使用，不得供他人直播。其次，列明禁止以直播誘導用戶投資。第三，列明禁止直播時提出具體投資建議。第四，列明直播須標注的信息和直播形式。

報道引述業內人士反饋，此次標準更新，影響較大一條是「不允許通過直播間輸出具體的投資建議」，包括預測未來行情、展示「陰陽燭」（亦稱K線圖）等。

一間中型券商直播相關業務負責表示，直播規則更新對投資諮詢公司影響更大。「相對來說，這些規範性要求對券商可能反而會更有利。」

大部分受訪券商認為，由於券商多對直播內容把關較嚴，因此影響不大。業內普遍稱，就平台收緊准入標準，影響更大的或為投資諮詢機構，以及非金融從業人員的「大V」（KOL）。