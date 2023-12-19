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撐郭縣議長挺侯 趙籲「郭董回來」 獲屏東周典論站台 朱立倫：多人回歸藍營

【明報專訊】台灣大選臨近，國民黨「候康配」在多項民調中仍稍微落後，團結黨內挺郭民眾顯得格外重要。趙少康昨為立委競選巡遊，再喊話郭台銘「回來吧我們需要你」。侯友宜周日（17日）在屏東造勢，獲過去挺郭立場鮮明的屏東縣議長周典論首度站台支持，侯感謝周在最關鍵時刻拔刀相助。國民黨主席朱立倫認為，過去比較支持郭台銘的人，現在幾乎全部都回到藍營，團結支持侯友宜。

侯友宜後援會總會長、前立法院長王金平日前出手整合黨內挺郭派，並希望郭台銘回歸藍營。中央社報道，國民黨副總統候選人趙少康昨晨陪同國民黨桃園市第4選區立委參選人萬美玲，在桃園車隊巡遊，出發前接受訪問表示，郭台銘連署時曾表示，其連署是為整合，現在既然沒登記，希望能回歸國民黨，目前國民黨也需要郭台銘，他再次公開呼籲「郭董啊！郭董回來吧！我們需要你」。

周：撐侯方可下架綠營

國民黨總統候選人侯友宜周日在屏東造勢，過去挺郭立場鮮明的屏東縣議長周典論首度站台並表態支持。侯友宜致辭指出，周典論為政黨輪替費盡心力，感謝在最關鍵時刻，為了台灣拔刀相助。周典論強調，他與侯友宜過去不認識，但最近見過兩次面，發現侯才是「大家需要的總統」，全力相挺，因為唯有支持侯，才能下架民進黨。

就郭台銘是否已回歸藍營，朱立倫昨在記者會未有正面回應，只是稱感謝周典論及很多地方議長，以及過去比較支持郭的人，現在幾乎都回到藍營，團結支持侯友宜，大家都強調一個重點，就是希望政黨輪替、下架民進黨，希望大家團結。朱立倫指出，只要是熱愛台灣，包括熱愛台灣的郭台銘，國民黨最後會以熱愛台灣為最大主軸，一起努力。

朱謂立委選情佳 盼國會單獨過半

有媒體詢問，近期有民調顯示國民黨或在國會單獨過半。朱立倫表示，國民黨會審慎樂觀面對。這次國民黨區域立委跟不分區立委提名名單可觀，國民黨在各民調支持度都是最高。他指出，目前約有15個選區緊繃，國民黨必須發揮最大戰力，全力支持這15席立委參選人，若這15席選得順利，國民黨甚至能努力達國會單獨過半，國民黨會謹慎小心面對選戰。

朱立倫說，近期可看出民進黨非常緊張，先是「抹紅」，每天講中國大陸介選，事實上卻是民進黨動用媒體、司法等各種方式介選，干預台灣民主選舉，抹黑侯友宜。

民調支持度 藍低綠近一成

「三立新聞網」報道，根據《匯流新聞網》昨公布2024總統大選最新民調，在手機加家用電話機下，民進黨「賴蕭配」37.8%居冠，國民黨「侯康配」29%居次，民眾黨「柯盈配」則是24.7%殿後，另有8.5%未表態；與本月7日和8日調查相比，「賴蕭配」上升1.1%，「侯康配」上升2.6%，「柯盈配」下降0.5%。

（綜合報道）

（台灣大選）

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