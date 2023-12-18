寒潮賞霧凇 千客夜滯衡山 景區：線上線下同售票 人流過多

衡山又名南嶽，是中國「五嶽」之一，坐落於湖南衡陽。南嶽三大奇景「日出、雲海、霧凇」聞名於世。據湖南《三湘都市報》報道，今年早在11月12日，南嶽衡山祝融峰就已經可以欣賞霧凇景色。近日，由於氣溫下降，霧凇景觀吸引眾多遊客。

多名網民發布短片顯示，大量遊客16日滯留衡山景區，排隊下山。據「紅星新聞」報道，遊客張女士表示，遊客在半山亭車輛往返點等車，「我和家人買了票難道不排隊？誰知道要等三四個小時，一起排隊的有上千人」。張女士稱，他們從下午3點多開始排隊，一直等到晚上約7點仍沒有車，晚上8點只有退票下山。「中途多次排隊，明明有大巴車卻不發車，天又黑又冷，老人小孩都受不了，景區太不負責了！」

景區交通服務熱線工作人員表示，近期大量遊客上山看霧凇，16日下午客流量過大，遊客又集中下山，人車未分流，導致景區車輛堵在路上，所以造成大約上千遊客排隊乘車時間延長。不少遊客只能退票選擇步行下山。景區、交警等多部門也在現場疏通引導，恢復通行後，景區將所有乘車遊客安全送下山，暫未有人員受傷。

人車未分流致交通癱瘓 當午暫停售票入園

16日中午，南嶽區文旅局在官方公眾號發布了調整南嶽衡山中心景區開放時間的公告。公告稱，為確保遊覽秩序和遊客安全，中心景區將於16日上午11時起暫停預約當日門票，下午2時起暫停入園。另據「極目新聞」稱，衡陽市12345熱線接線人員稱，受冰凍天氣影響，南嶽衡山景區已到達最大（遊客）承載量，昨天已停止售賣中心景區門票，遊客可預約18日或19日前往。

另據「中國天氣網」報道，本輪強寒潮天氣的影響昨日基本收尾，不過今起至20日，新一股冷空氣將補充南下影響中國中東部地區。受強寒潮和後續補充冷空氣影響，未來一周，中國中東部大部分地區氣温將持續偏低。