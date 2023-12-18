機構改革方案提縮編 習近平：中央機關已減員5%

根據《中國共產黨機構編制工作條例》，中央機構編制委員會是黨中央決策議事協調機構，在中央政治局及其常委會領導下開展工作，負責黨和國家機構職能體系建設的頂層設計、總體佈局、統籌協調、整體推進、督促落實。

前天出版的第24期《求是》雜誌，首次披露二十屆中央機構編制委員會已於7月3日召開過第一次會議。習近平在當日的二十屆中央機構編制委員會第一次會議的講話中表示，精減中央和國家機關各部門編制任務已完成。

習：精減資源用於民生急需

習近平在講話中要求，這次機構改革精減下來的編制，要統籌用好，加強重點領域、重要工作，最大化發揮使用效益。

此外，還要加大事業單位改革力度，優化佈局結構，盤活現有資源，把精減下來的事業編制用到民生急需上。

改開後9次改革 時隔25年再減員

翻查公開資料，自改革開放以來，國務院機構改革已進行9次，此前分別是在1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年、2018年。本輪機構改革是1998年後，時隔25年，再次對精減人員編制提出明確目標要求。