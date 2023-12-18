檢方約談遊陸里長 國民黨斥司法介選 民進黨：藍營掩耳盜鈴 轉移大陸介選

41人受查 3人獲保釋

綜合中央社等台媒報道，台北地檢署獲報，台北市多名里長接受大陸招待，陸續前往中國上海等地旅遊，涉違《反滲透法》，檢方15日約談41名里長。經檢察官復訊，3名里長16日深夜獲准以新台幣5萬至8萬元（約1.28至2.04萬港元）不等金額保釋。

趙少康：不信吃一頓飯就聽話

國民黨副總統參選人趙少康昨針對里長涉嫌接受中國大陸招待遭調查時說，就算有官員接觸，怎麼可能里長吃一頓飯就聽他們的話支持誰。里長是最基層幹部，要相信里長支持、堅信民主制度，里長也有自己想法，他不相信會因吃兩頓飯就改變。

對於里長被調查一事，國民黨立法院黨團首席副書記長李德維等人，昨在立法院國民黨團記者室召開「強力反對司法介選，力挺基層」記者會。

李德維表示，民進黨政府不辦詐騙案件，卻在選前大規模查辦去中國大陸旅遊、交流的里長，還查扣手機，「這是赤裸裸、血淋淋的司法介入選舉」。敬告民進黨及相關單位，不要因為大選，公然動用政府機器介選，必須嚴守行政中立，絕對不能讓基層里長或一般民眾，受到司法迫害。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳則表示，呼籲國民黨不要把中國大陸介選，轉移是司法介選，呼籲國民黨不要掩耳盜鈴、裝無辜。

（綜合報道）

（台灣大選）