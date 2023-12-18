民間紀念受阻 分析：嚴防組織化個人崇拜

中共十八大後，官方以各種形式高度贊揚和肯定了毛澤東。《求是》雜誌近日刊發「中共中央黨史和文獻研究院」撰寫的〈永遠銘記毛澤東同志的豐功偉績和崇高風範〉一文。文章表示，新征程上，緬懷毛澤東同志的豐功偉績，學習他的崇高精神和風範，對全黨全軍全國各族人民緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重大意義。

隨之紀念毛的聲勢在官方和民間亦愈來愈大，甚至出現定毛誕日為節日的呼聲。不過據「烏有之鄉」昨發文表示，全國民眾自發展開各種形式的紀念活動，其間黨內外的「敵對勢力」也在窺視、監測、干擾、破壞。

觀察者：憂藉懷念毛 矛頭指當局

民間紀念毛澤東，官方過往不鼓勵、不限制。據觀察人士表示，打壓民間紀念毛，一是不願看到「毛粉」的行為帶有組織性質，嚴防組織化的行動是內地常態；二是不願看到民眾過分搞個人崇拜；三是擔心許多人藉懷念毛澤東，把矛頭指向當今執政者。

明報記者