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毛誕130年 官方獻禮多部主旋律劇 官媒紀念文章：黨又有習近平 中華之幸

【明報專訊】本月26日是中共前領導人毛澤東誕辰130周年，內地推出多部影視劇獻禮紀念，其中革命題材電視劇《問蒼茫》已在央視播出，該劇聚焦1921至1927年間毛澤東的故事，劇方強調團隊投入大量資源考究歷史背景，稱劇集是「真實歷史的還原與呈現」。另外，主旋律題材電視劇《鯤鵬擊浪》今起在多個電視台頻道及網絡平台播出，同題材劇《向光明》料年底播出。各地亦陸續展開各種學術論壇等活動，以紀念毛誕。官媒《求是》紀念文章則提及，中共十八大以來，「我們黨又有了習近平總書記這樣一位眾望所歸的黨的核心，是中華民族之幸」。

據湖南官媒「紅網」報道，首部紀念毛澤東誕辰130年的電視劇《問蒼茫》12月12日在央視播出，該劇聚焦1921年至1927年間青年毛澤東從中國革命「早行者」到「開拓者」的歷史轉變。

聚焦毛青年時代 革命初期歷史

劇中再現國民黨一大上，毛澤東與蔣介石相逢，兩人各自一句「代表你先走」，一句「同志你先行」；劇中亦演繹中共黨史上的「交棒」，毛澤東與陳獨秀在長江邊並肩而行，中國革命「命運的齒輪開始轉動」。

《問蒼茫》被列為國家廣播電視總局和湖南省紀念毛澤東誕辰130周年的重點項目，由湖南省委宣傳部指導。《問蒼茫》填補了青年毛澤東自中共一大歸來，先後投身工運、農運、國共合作、農村調查，探索中國革命道路的故事。

除了《問蒼茫》，目前還有多部紀念毛澤東誕辰130周年的相關影視劇正在籌備，包括作為重點獻禮片，「國家重大革命和重大歷史」題材電視劇《鯤鵬擊浪》今日開播。

《鯤鵬擊浪》講述1918年毛澤東從湖南第一師範學院畢業，至1921年出席中共一大的革命歷程。「重大革命和重大歷史」電視劇《向光明》和歷史題材電影《出發》則計劃今年底前開播和上映。

中共中央黨史和文獻研究院昨在中共中央機關刊物《求是》雜誌的微信公眾號發表文章〈永遠銘記毛澤東同志的豐功偉績和崇高風範〉，文章提及，中共十八大以來，「我們黨又有了習近平總書記這樣一位眾望所歸的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，這是黨和國家之幸、人民之幸、中華民族之幸」（見另稿）。

多地辦研討會等活動紀念

另外，各地紀念毛澤東誕辰130年，還舉辦了主題研討會等眾多形式的紀念活動（見表）。

例如，本月初安徽大學舉辦「全國高校馬克思主義發展史學科建設發展論壇（第五屆）暨紀念毛澤東同志誕辰130周年學術研討會」，來自中央黨校、社科院、中國延安幹部學院、北京大學等院校的逾百名學者參加。

湖南省作為毛澤東的故鄉亦有不少紀念活動。毛澤東第一次遊學目的地婁底市婁星區10月18日舉行「青年毛澤東遊學與調查研究」學術研討會。12月2日，由湖南電子音像出版社聯合湖南電台製作的特別節目《激揚文字——毛澤東詩詞中的大美中華》首播。

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相關字詞﹕革命題材 央視 誕辰 毛澤東

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