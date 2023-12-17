凍雨來襲 山西垣曲斷電3天 應急部模擬08雪災推演 促南方「三保」

昨零下5至11℃ 供暖不穩交通中斷

13日晚上6時許，受極寒天氣和凍雨影響，山西中條山腹地電力線路嚴重覆冰，4條輸電線路故障停運，導致垣曲縣城全域斷電，相鄰的聞喜縣部分區域也停電。

至昨日，仍有垣曲縣民眾在網上投訴寒天斷電、供暖不穩、通訊不暢、店舖關門及交通中斷。垣曲縣97.2%面積是山地丘陵，總人口近20萬人。當地昨氣溫零下5℃至零下11℃。

壓斷電纜處1700米山嶺 百人冒雪搶修

山西新聞網報道，被壓斷的電纜位於1700米海拔山嶺，由於道路被凍雨中斷，逾百維修人員要抬電纜和設備上山接駁，並爬上電塔人手敲打除冰，山上氣溫零下15℃。

國家電網稱，昨日受損線路仍在全力搶修，而山西和其他10省電力公司派出137輛應急發電車、207台發電機支援垣曲縣。截至前晚11時，垣曲有9.4萬戶災民獲臨時供電。應急管理部調撥1萬件棉大衣、1萬牀棉被及5000套家庭應急照明設備支援山西。

央視援引國家電網報道，13日至16日，受暴雪天氣影響，天津、河北、山西、山東、河南等地多條輸配電線路停運，涉及28個地級市、45個區縣。經日夜搶修，截至昨晨7時，山西和山東仍有119條輸配電線路未恢復。江西、安徽、浙江等省連日倡議民眾節約用電。

習促確保人民安全溫暖過冬

國家主席習近平前日指示，低溫雨雪冰凍災害務必引起高度重視，要及時除冰除雪，確保交通路網、電網安全通暢，提高煤電油氣供應能力，加強重要民生商品產銷保供，確保人民群眾安全溫暖過冬。