藍綠支持拉近 民調低迷被指「棄保」 柯文哲：棄也棄不乾淨

民眾黨候選人柯文哲民調持續低迷，被指「棄保」邊緣化。中央社報道，柯文哲昨到高雄助選同黨籍立委參選人曾尹儷，被問及「如何避免被棄保」，柯表示台灣已出現「第三政治板塊」，就算棄保也「棄不乾淨」。柯文哲認為，65％民意希望政黨輪替，但約70％的人不希望國民黨上台。他表示，政治是說服過程、社會運動，他會照他過去方法，每天做好該做的事。

侯友宜倡「學貸免息」爭青年支持

一直以來，柯文哲在年輕人群體中支持度高企。為爭取年輕人選票，國民黨總統候選人侯友宜昨通過競選辦公室發出新聞稿，再推出青年政見，主張「學貸免利息」。

侯友宜主張，無論在學期間或畢業開始還學貸（就學貸款），利息皆由政府補助，全面減輕在學及畢業後的負擔，且會建立防弊與呆帳處理機制。侯友宜先前已提出定額補助就讀私立大專校院學生學雜費，逐年增至5萬元（新台幣，下同），以及青年購屋免首期款等青年福利政見。台灣教育部制定的學貸法規，高中至大學可申請50萬至150萬不等，貸款利率1.65%。

賴清德倡強化兒童醫療4領域

另邊廂，醫師背景的民進黨總統候選人、台灣副總統賴清德昨日上午出席台灣重症兒童協會年會記者會，則主攻家長選票。

賴清德表示，過去從事臨牀工作，最怕病人失去希望，未來將強化四大兒童醫療領域照護，包括降低新生兒死亡率，針對重難罕病症、遺傳疾病及兒童癌症的醫療照護持續優化。他允諾未來將成立治療兒童疾病的核心醫院，另外建置急重症數位平台，讓偏遠地區的專業醫師透過遠端數位方式，就能幫助病人及早轉到適合的醫院治療。他也重申競選政策，允諾將成立百億新藥基金，照顧癌症病人。

（台灣大選）